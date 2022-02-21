Ярушин – сборной России: «Вы прошли через ад. В СМИ новости бардака и писькомерения. Да в шоу-бизнесе уже такой грязи нет!»

Актер Стас Ярушин поддержал хоккеистов сборной России.

Российская команда проиграла финнам со счетом 1:2 в финале Олимпиады-2022.

«Парни, вы прошли через круги ада, начиная от мнения «специалистов» и общественности, заканчивая спортивными соревнованиями! Естественно психологически вам было дискомфортно! В адрес вашей команды выливалось много грязи, в любых спортивных СМИ я сегодня читаю не новости хоккея, а новости бардака, хаоса и писькомерения и сравнение команд разных времен и эпох из серии: «А вот когда мы играли в хоккей»… Господи, да в шоу-бизнесе уже такой грязи нет!

То, что вы стали серебряными призерами, – это все ваша работа, парни! Ваша работа начиная с детства! С той минуты, как вы пришли в хоккей и вышли на лед против команды, у которой уже годами работает система на всех возрастных уровнях.

Вы, парни, сделали все, что могли, и вами можно гордиться! Спасибо вам за этот турнир!» – написал Ярушин.