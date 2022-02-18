Давыдов о матче со Швецией: «Россия может проиграть, если продолжит играть от обороны. Будет агрессия – выйдем в финал»

Виталий Давыдов советует сборной России играть со Швецией на Олимпиаде-2022 агрессивно.

– Четвертьфинал с Данией мне в эпизодах понравился. Лидеры нашего клуба и , как настоящие профессионалы, смогли прибавить именно в плей-офф и повели за собой национальную сборную. Для меня это всегда показатель: если в кубковых матчах добавляешь – значит, мастер!

– В Войнов проявлял себя вратарем – как в концовке матча с датчанами?

– Защитники-универсалы должны уметь все – и в защите, и в нападении. Войнов, как и Шипачев, в круговом турнире не был лучшим, но я ждал прогресса именно в плей-офф.

– Сборная Дании удивила?

– Такие команды более опасны в круговом турнире, когда их недооценивают. А в кубковых матчах недонастроя не бывает, что мы и увидели в нашем четвертьфинале.

Ну а уровень датчан невысокий, из второй половины турнирной таблицы . Мучились с ними и в группе, и в плей-офф во многом потому, что играли в слишком осторожный хоккей. Но победителей не судят.

– Промежуточный результат достигнут – сборная России в полуфинале.

– Я считаю, что по большому счету для нас только начинается. Шведы – первый по-настоящему серьезный соперник, с которым встретимся в Пекине. Те же чехи, при всем к ним уважении, играли эпизодами, ведь их лидерам уже за 30-35 лет. Другие наши соперники – швейцарцы и особенно датчане – вообще середнячки.

– В чем козыри сборной Швеции?

– Шведы, наверное, лучше всех держат шайбу, к чему в плей-офф оказалась не готова Канада. Мне понравилось, как они проходят среднюю зону и проводят комбинации. Также у них отличная вратарская линия.

– Как посоветуете сыграть со шведами?

– Все показали финны, когда к середине третьего периода проигрывали шведам 3:0, но все-таки выиграли матч. Быстрый, агрессивный хоккей – вот что выводит «Тре Крунур» из зоны комфорта.

Если сборная России продолжит играть осторожно, от обороны, даст шведам время и пространство, то может и проиграть. Если будет агрессия, если первые пять-шесть смен получатся злыми, выбьют соперника из ритма, то выйдем в финал, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.