Болди, Марнер и Стюарт Скиннер – звезды дня в НХЛ

подвела итоги игрового дня.

Первая звезда – форвард «Миннесоты» с 4 (3+1) очками в матче с «Детройтом» (7:4). Форвард стал вторым в истории клуба 20-летним игроком с хет-триком и установил новый рекорд «Уайлд» по очкам за игру для новичков.

Вторая звезда – форвард с 3 (1+2) баллами в матче с «Сиэтлом» (6:2). Он достиг отметки 400 очков за карьеру.

Третья звезда – вратарь с 1-м шатаутом в карьере в матче с «Сан-Хосе» (3:0) при 20 отраженных бросках. Он 4-й новичок в истории «Ойлерс», кому удалось сыграть на ноль.