Вратарь «Эдмонтона» Скиннер сделал 1-й шатаут в НХЛ. Он 4-й новичок в истории клуба, кому удалось сыграть на ноль

Теги Эдмонтон Сан-Хосе НХЛ Джефф Друэн-Делорье Деван Дубник Стюарт Скиннер Хоккей

«Эдмонтон» выиграл у «Сан-Хосе» (3:0) в регулярном чемпионате НХЛ

Вратарь «Ойлерс» Стюарт Скиннер сделал первый шатаут в НХЛ, отразив все 20 бросков по своим воротам. 

23-летний канадец – лишь 4-й вратарь-новичок в истории «нефтяников», кому удалось сыграть на ноль в дебютном сезоне.

До него преуспели Джефф Друэн-Делорье (3 шатаута), Деван Дубник (2) и Эдди Мио (1). При этом до Скиннера только Дубнику удалось сделать шатаут в гостевом матче. 

В этом сезоне Скиннер провел 13 матчей. С его статистикой можно ознакомиться здесь

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные