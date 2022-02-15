Вратарь «Эдмонтона» Скиннер сделал 1-й шатаут в НХЛ. Он 4-й новичок в истории клуба, кому удалось сыграть на ноль

«Эдмонтон» выиграл у «Сан-Хосе» (3:0) в регулярном чемпионате НХЛ.
Вратарь «Ойлерс» Стюарт Скиннер сделал первый шатаут в НХЛ, отразив все 20 бросков по своим воротам.
23-летний канадец – лишь 4-й вратарь-новичок в истории «нефтяников», кому удалось сыграть на ноль в дебютном сезоне.
До него преуспели Джефф Друэн-Делорье (3 шатаута), Деван Дубник (2) и Эдди Мио (1). При этом до Скиннера только Дубнику удалось сделать шатаут в гостевом матче.
В этом сезоне Скиннер провел 13 матчей. С его статистикой можно ознакомиться здесь.