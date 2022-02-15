Марнер набрал 400 очков в НХЛ за 392 матча – 3-й результат среди игроков, начинавших карьеру в «Торонто»

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Форвард «Торонто» Митч Марнер набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (6:2). 

На счету 24-летнего канадца стало 401 (120+281) очков в лиге в 392 играх. 

Среди игроков «Торонто», начинавших карьеру в клубе, быстрее его отметки 400 очков достигли только Остон Мэттьюс (372 игры) и Сил Эппс (387). 

Марнер обошел Лэнни Макдоналда (416), Дэррила Ситтлера (436), Фрэнка Маховлича (470) и Теда Кеннеди (472). 

Также Марнер стал вторым игроком с драфта НХЛ-2015, набравшим 400 очков. Первым был Коннор Макдэвид («Эдмонтон»). 

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