Швейцария проиграла 3 матча подряд на Олимпиаде. Дания стала второй в группе B, победив в 2 из 3 игр

уступила сборной Дании (3:5) в матче группового этапа на Олимпиаде-2022.

Таким образом, команда тренера Патрика Фишера проиграла все три игры на групповой стадии и заняла последнее место в группе B, набрав один балл.

Швейцарцы ранее уступили командам России (0:1) и Чехии (1:2 Б). Швейцария начнет стадию плей-офф с раунда 1/8 финала.

В свою очередь, команда Дании выиграла два из трех матчей и заняла второе место в группе, набрав 6 очков.

Ранее датчане обыграли Чехию (2:1) и уступили России (0:2).