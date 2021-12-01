Дмитрий Тарасов поддержал Панарина, бросившего крагу в Маршанда: «Я бы тоже не смолчал. «Тебя провоцируют, а ты не провоцируйся» – это не про уличные понятия»

Теги Дмитрий Тарасов Рейнджерс Бостон НХЛ Артемий Панарин Брэд Маршанд Хоккей

Бывший хавбек сборной России Дмитрий Тарасов высказался о перепалке форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина с нападающим «Бостона» Брэдом Маршандом.

«…трус не играет в хоккей»

Спортсмены – это не про трусость, особенно когда дело касается чести, семьи и родины.

Хочу публично поддержать Артемия Панарина. Я бы тоже не смолчал, если кто-то начал нелестно высказываться мне в лицо о моей стране.

Меня не удивляет штраф (когда-то меня тоже оштрафовали за то, что я поддержал свою страну, выйдя на поле в майке с Путиным).

Меня поражает, что игнорируется тот факт, что спортсмен затрагивает чужую страну в негативном контексте. «Тебя провоцируют, а ты не провоцируйся» – это не про мужские уличные понятия. С противником такое не прокатит.

Артемий, ты поступил как настоящий мужчина, достойный гражданин своей страны, который не потерпит в свой адрес и своего дома дурные слова.

Мы с тобой! А к двойным стандартам мы уже привыкли», – написал Тарасов.

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