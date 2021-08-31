Кэмпфер о Второй мировой: «СССР было бы сложно без помощи США и союзников. Это общая победа»

Защитник поделился мыслями по поводу итогов Второй мировой войны.

– Вы говорили, что увлекаетесь историей. Какой период вам наиболее интересен?

– Вторая мировая война. Оба моих деда воевали, и мне интересно узнать про это как можно больше.

В детстве я участвовал в хоккейных турнирах в Германии, и мы с командой ездили к Берлинской стене, видели памятники, посвященные войне. Если получится, после сезона я еще раз съезжу туда еще раз.

Деда по линии отца отправляли в Европу, а дедушка по маминой линии служил в береговой охране США и защищал границу. Он много рассказывал мне о войне.

– В России и США разный взгляд на то, кто внес самый большой вклад в победу во Второй мировой войне. Что на этот счет думаете вы?

– У каждой страны свой взгляд на события, свое мнение о вкладе, который они внесли, и нет смысла кого-то переубеждать.

Мне кажется, нельзя говорить о победе какой-то одной страны в таком событии, как мировая война.

Вряд ли США прошли бы так далеко без поддержки Великобритании и других стран, но и СССР было бы сложно справиться с врагами без помощи США и союзников.

На мой взгляд, это общая победа. Важно говорить об этом, а не выделять кого-то одного.

– Три ваших любимых фильма о войне.

– «Спасти рядового Райана» – это номер один. Второй фильм немного недооценен – это «Ю-571». Он про подводную лодку.

И третье место… Давай назову «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино, но это комедия, а не серьезное кино, – заявил Кэмпфер.