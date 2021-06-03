«Йокерит» возглавил рейтинг клубов КХЛ по итогам сезона-2020/21, «Авангард» – 2-й, ЦСКА – 3-й

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«Йокерит» возглавил рейтинг команд КХЛ по итогам сезона-2020/21, сообщается на официальном сайте лиги.

Второе место занял «Авангард», третьим стал ЦСКА.

Отмечается, что оценка деятельности клубов направлена на приведение команд лиги к единому уровню по различным аспектам.

Рейтинг формируется на основе девяти параметров: спортивные достижения (20%), стоимость спортивного результата (20%), государственное финансирование (10%), несвоевременная оплата труда хоккеистов (5%), посещаемость и заполняемость арен (10%), исполнение норм технического регламента (10%), ТВ-индекс (10%), доходы от реализации лицензионной и билетной программы, питания (10%), работа со СМИ (5%).

В расчет берутся показатели трех последних сезонов. Прошлые сезоны учитываются с понижающим коэффициентом: сезон 2018/19 – 50%, 2019/20 – 75%, 2020/21 – 100%.

1. «Йокерит» (64,20)

2. «Авангард» (61,53)

3. ЦСКА (59,84)

4. СКА (59,46)

5. «Ак Барс» (57,84)

6. «Автомобилист» (56,21)

7. «Салават Юлаев» (54, 55)

8. «Барыс» (53,76)

9. «Локомотив» (52,75)

10. «Металлург» (52,38)

11. «Динамо» Москва (50,73)

12. «Торпедо» (50,23)

13. «Сибирь» (48,18)

14. «Северсталь» (45,29)

15. «Спартак» (44,34)

16. «Трактор» (43,91)

17. «Витязь» (38,66)

18. «Нефтехимик» (38,41)

19. «Динамо» Рига (36,65)

20. «Динамо» Минск (35,75)

21. «Сочи» (34,46)

22. «Амур» (33,29)

23. «Куньлунь» (31,90)

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