«Йокерит» возглавил рейтинг клубов КХЛ по итогам сезона-2020/21, «Авангард» – 2-й, ЦСКА – 3-й

«Йокерит» возглавил рейтинг команд по итогам сезона-2020/21, сообщается на официальном сайте лиги.

Второе место занял «Авангард», третьим стал .

Отмечается, что оценка деятельности клубов направлена на приведение команд лиги к единому уровню по различным аспектам.

Рейтинг формируется на основе девяти параметров: спортивные достижения (20%), стоимость спортивного результата (20%), государственное финансирование (10%), несвоевременная оплата труда хоккеистов (5%), посещаемость и заполняемость арен (10%), исполнение норм технического регламента (10%), ТВ-индекс (10%), доходы от реализации лицензионной и билетной программы, питания (10%), работа со СМИ (5%).

В расчет берутся показатели трех последних сезонов. Прошлые сезоны учитываются с понижающим коэффициентом: сезон 2018/19 – 50%, 2019/20 – 75%, 2020/21 – 100%.

1. «Йокерит» (64,20)

2. (61,53)

3. ЦСКА (59,84)

4. СКА (59,46)

5. «Ак Барс» (57,84)

6. «Автомобилист» (56,21)

7. «Салават Юлаев» (54, 55)

8. (53,76)

9. «Локомотив» (52,75)

10. «Металлург» (52,38)

11. «Динамо» Москва (50,73)

12. «Торпедо» (50,23)

13. «Сибирь» (48,18)

14. «Северсталь» (45,29)

15. (44,34)

16. «Трактор» (43,91)

17. «Витязь» (38,66)

18. «Нефтехимик» (38,41)

19. «Динамо» Рига (36,65)

20. «Динамо» Минск (35,75)

21. «Сочи» (34,46)

22. «Амур» (33,29)

23. «Куньлунь» (31,90)