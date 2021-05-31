«Чикаго» уволил Коллитона после 11 поражений в 12 матчах

отправил в отставку главного тренера .

Вместе с 36-летним Коллитоном из команды уходят его помощники Томас Мителл и Шелдон Брукбэнк.

Исполняющим обязанности главного тренера «Блэкхокс» стал , который прежде работал с фарм-клубом в – .

На старте нынешнего сезона «Чикаго» уступил в 11 матчах из 12, выиграв только у «Оттавы» (5:1).

9 из 11 матчей команда проиграла в основное время. Сейчас «Блэкхокс», набрав 4 очка, занимают предпоследнее место в таблице Западной конференции.

Коллитон возглавил «Чикаго» в ноябре 2018 года, сменив на этом посту Джоэла Кенневилла.