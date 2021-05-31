В московской лаборатории могли знать о положительной пробе Ничушкина на тестостерон, но ей не дали ход, назвав отрицательной («Матч ТВ»)

Стали известны детали относительно возможной дисквалификации нападающего Валерия Ничушкина.

Ранее стало известно, что его допинг-проба на тестостерон дала положительный результат.

«Когда сравнивали две базы LIMS от 2015 и 2019 года, между ними был выявлен ряд расхождений.

В частности, это касалось пробы игрока ( ), взятой в соревновательный период – 12 марта 2013 года в 22 часа 55 минут после его участия в матче . Тогда победил «Авангард» со счетом 3:0.

9 ноября 2020 года департамент разведки WADA предоставил ИИХФ обновленные данные, что анализ пробы от 2013 года показал в ней наличие тестостерона, который относится к анаболическим андрогенным стероидам и запрещен WADA.

Об этом якобы знали в московской лаборатории ранее, но не дали пробе ход, назвав ее отрицательной и защищая игрока.

На основании этого ИИХФ, согласно своему кодексу, должна дисквалифицировать игрока на четыре года, если только хоккеист не сможет доказать, что нарушение антидопинговых правил было непреднамеренным. Если игрок это докажет, то наказание составит два года.

Объяснение должно быть представлено до 16 ноября 2021 года», – сообщается в материале «Матч ТВ».

На допинге попался еще один участник Сочи-2014. Но его карьере это сильно не повредит – НХЛ не подписала кодекс WADA