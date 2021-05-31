Воронкова дисквалифицировали за вторую драку в сезоне. Он не сыграет с «Авангардом»

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КХЛ дисквалифицировала нападающего «Ак Барса» Дмитрия Воронкова на одну игру.

Хоккеист пропустит предстоящий матч казанской команды против «Авангарда».

«В соответствии с п 4.4.1 ст. 28 дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим большим штрафом (5 минут) без определения в драке зачинщика или агрессора, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Таким образом, нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков дисквалифицирован на один матч за вторую драку в сезоне, которая произошла в матче против «Трактора», – сообщается на сайте КХЛ.

Воронков подрался с Сергеем Калининым в ходе игры с челябинским клубом.

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