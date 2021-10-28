«Локомотив» дома уступил «Нефтехимику». Это третье поражение подряд команды Никитина

«Нефтехимик» одержал победу над (2:1 ОТ) на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Нижнекамцы с тренером Олегом Леонтьевым уступали 0:1, отыгрались в третьем периоде и добились победы в овертайме.

Для ярославцев это поражение стало третьим подряд, а также – четвертым в последних пяти матчах.

Ранее команда тренера уступила «Адмиралу» (1:3), «Салавату Юлаеву» (3:4 Б) и московскому «Динамо» (1:4), но обыграла «Барыс» (4:1).

Вы удивитесь, но «Нефтехимик» – одна из самых ярких команд сезона. Играет в пас и обороняется на уровне топов КХЛ