Прайс может пропустить часть сезона из-за травмы бедра. «Сиэтл» сомневается, стоит ли выбирать его на драфте

Вратарю «Монреаля» Кэри Прайсу может понадобиться операция.
Недавнее медобследование выявило у 33-летнего канадца повреждение бедра, и есть вероятность, что голкипер подвергнется хирургическому вмешательству, сообщает Daily Faceoff.
Также Прайса уже давно беспокоит колено.
Решение насчет операции на бедре может быть принято не раньше пятницы – Прайс отправляется в США на консультацию к специалисту, тогда как драфт расширения состоится в среду.
Ранее вратарь отказался от запрета на перемещение, чтобы «Монреаль» защитил другого голкипера – Джейка Аллена.
«Сиэтл» рассматривает вариант с выбором Прайса, но при этом сомневается, поскольку вратарь, по данным источника, в случае операции может пропустить в новом сезоне от 8 и более недель.