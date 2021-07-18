Прайс может пропустить часть сезона из-за травмы бедра. «Сиэтл» сомневается, стоит ли выбирать его на драфте

Вратарю может понадобиться операция.

Недавнее медобследование выявило у 33-летнего канадца повреждение бедра, и есть вероятность, что голкипер подвергнется хирургическому вмешательству, сообщает Daily Faceoff.

Также Прайса уже давно беспокоит колено.

Решение насчет операции на бедре может быть принято не раньше пятницы – Прайс отправляется в США на консультацию к специалисту, тогда как драфт расширения состоится в среду.

Ранее вратарь отказался от запрета на перемещение, чтобы «Монреаль» защитил другого голкипера – Джейка Аллена.

рассматривает вариант с выбором Прайса, но при этом сомневается, поскольку вратарь, по данным источника, в случае операции может пропустить в новом сезоне от 8 и более недель.