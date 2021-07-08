Григоренко о возвращении в ЦСКА: «Коламбус» разочаровал. Меня хотели оставить, но мне и семье нужна стабильность»

Форвард ЦСКА Михаил Григоренко поделился мнением о минувшем сезоне, проведенном в «Коламбусе».

– Трехлетний контракт с ЦСКА можно воспринять как сдачу – вы отказались от мысли биться за место в , хотя в плане карьеры находитесь в самом расцвете, а не как у многих бывает – вернулись, чтобы доигрывать?

– Я точно не приезжаю доигрывать – по истечении нынешнего контракта мне будет всего 30 лет. «Коламбус» сделал новое предложение, поскольку концовка сезона получилась неплохой. Генеральный менеджер Ярмо Кекяляйнен сказал, что в команде поменяется главный тренер (команду возглавил Брэд Ларсен – прим. Sports.ru) и меня хотят еще оставить. Давали еще один шанс, предложив условия получше.

Но мне и моей семье нужна стабильность. Детям очень трудно каждый год менять место жительства. Глупо рассуждать, что я выбрал между НХЛ и . Это был выбор между и ЦСКА. Мне более комфортно именно в армейском клубе, причем во всех планах. Ко мне в ЦСКА всегда очень хорошо относились и мне доверяли. Рад сюда вернуться.

– В «Коламбусе» было все настолько плохо?

– «Коламбус» разочаровал.

– В чем это конкретно выражалось?

– В ЦСКА знали мои сильные стороны и правильно их использовали. В «Коламбусе» было иначе. Может, главный тренер ( – прим. Sports.ru) считал, что я не заслуживаю играть в большинстве и быть на ведущих ролях.

Мне же хочется развиваться и приносить пользу. Этого в четвертом звене не сделаешь. В начале сезона был отрезок, когда давали время, но продлилось доверие всего две-три игры, – сказал Григоренко.