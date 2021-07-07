🏆🏆 «Тампа» – 2-я команда, выигравшая 2 Кубка Стэнли подряд в эпоху потолка зарплат

обыграла в финале Кубка Стэнли (4-1, 1:0 в пятом матче) и завоевала главный трофей .

Это третий чемпионский титул в истории клуба. Ранее «молнии» побеждали в 2004 и 2020 годах.

«Лайтнинг» – вторая команда, дважды подряд выигравшая в эпоху потолка зарплат (с сезона-2005/06). Ранее это удалось (2016 и 2017 годы).

В этом плей-офф на пути к финалу «Тампа» прошла «Флориду» (4-2), «Каролину» (4-1) и «Айлендерс» (4-3).