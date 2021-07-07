🏆🏆 «Тампа» – 2-я команда, выигравшая 2 Кубка Стэнли подряд в эпоху потолка зарплат

«Тампа» обыграла «Монреаль» в финале Кубка Стэнли (4-1, 1:0 в пятом матче) и завоевала главный трофей НХЛ.
Это третий чемпионский титул в истории клуба. Ранее «молнии» побеждали в 2004 и 2020 годах.
«Лайтнинг» – вторая команда, дважды подряд выигравшая Кубок Стэнли в эпоху потолка зарплат (с сезона-2005/06). Ранее это удалось «Питтсбургу» (2016 и 2017 годы).
В этом плей-офф на пути к финалу «Тампа» прошла «Флориду» (4-2), «Каролину» (4-1) и «Айлендерс» (4-3).
THE @TBLightning ARE BACK-TO-BACK #STANLEYCUP CHAMPIONS!!! pic.twitter.com/nDwSzURYDi— NHL GIFs (@NHLGIFs) July 8, 2021