Кучеров сыграет в 1-м матче серии с «Флоридой». Он пропустил регулярный чемпионат из-за травмы

Журналист The Athletic Джо Смит сообщил, что нападающие «Тампы» Никита Кучеров и Стивен Стэмкос примут участие в первом матче команды в плей-офф-2021.
«Стивен Стэмкос и Никита Кучеров будут в составе «Тампы» на первый матч.
На вопрос, показали ли они то, что должны были, чтобы играть, тренер Джон Купер просто ответил: «Показали», – написал Смит.
Стэмкос не играет с 9 апреля из-за травмы нижней части тела. В регулярном чемпионате он провел 38 игр и набрал 34 (17+17) очка.
Кучеров пропустил регулярный чемпионат после операции на бедре.
Первый матч серии между «Тампой» и «Флоридой» состоится 17 мая.