Кучеров сыграет в 1-м матче серии с «Флоридой». Он пропустил регулярный чемпионат из-за травмы

Журналист The Athletic Джо Смит сообщил, что нападающие «Тампы» и Стивен Стэмкос примут участие в первом матче команды в плей-офф-2021.

и Никита Кучеров будут в составе «Тампы» на первый матч.

На вопрос, показали ли они то, что должны были, чтобы играть, тренер просто ответил: «Показали», – написал Смит.

Стэмкос не играет с 9 апреля из-за травмы нижней части тела. В регулярном чемпионате он провел 38 игр и набрал 34 (17+17) очка.

Кучеров пропустил регулярный чемпионат после операции на бедре.

Первый матч серии между и «Флоридой» состоится 17 мая.