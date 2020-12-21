Кучеров сыграет в 1-м матче серии с «Флоридой». Он пропустил регулярный чемпионат из-за травмы

Теги травмы Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли НХЛ Стивен Стэмкос Никита Кучеров Джон Купер Хоккей

Журналист The Athletic Джо Смит сообщил, что нападающие «Тампы» Никита Кучеров и Стивен Стэмкос примут участие в первом матче команды в плей-офф-2021.

«Стивен Стэмкос и Никита Кучеров будут в составе «Тампы» на первый матч.

На вопрос, показали ли они то, что должны были, чтобы играть, тренер Джон Купер просто ответил: «Показали», – написал Смит.

Стэмкос не играет с 9 апреля из-за травмы нижней части тела. В регулярном чемпионате он провел 38 игр и набрал 34 (17+17) очка.

Кучеров пропустил регулярный чемпионат после операции на бедре.

Первый матч серии между «Тампой» и «Флоридой» состоится 17 мая.

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