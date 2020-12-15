«Авангард» завтра отправится в Омск с Кубком Гагарина

Стало известно, когда ставший обладателем Кубка Гагарина «Авангард» отправится в Омск.
Команда прилетит в город в четверг.
«Авангард» летит в Омск завтра около полудня», – сообщили в пресс-службе «ястребов».
Омский клуб под руководством тренера Боба Хартли победил ЦСКА со счетом 4-2 в финальной серии.
Напомним, «Авангард» с 2018 года проводит домашние матчи в Балашихе из-за аварийной ситуации на «Арене-Омск».
Они сделали «Авангард» чемпионом: тренер со стекольной фабрики, вратарь из «Куньлуня» и Илья Ковальчук