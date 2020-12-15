«Авангард» завтра отправится в Омск с Кубком Гагарина

Стало известно, когда ставший обладателем Кубка Гагарина отправится в Омск.

Команда прилетит в город в четверг.

«Авангард» летит в Омск завтра около полудня», – сообщили в пресс-службе «ястребов».

Омский клуб под руководством тренера Боба Хартли победил ЦСКА со счетом 4-2 в финальной серии.

Напомним, «Авангард» с 2018 года проводит домашние матчи в Балашихе из-за аварийной ситуации на «Арене-Омск».

Они сделали «Авангард» чемпионом: тренер со стекольной фабрики, вратарь из «Куньлуня» и Илья Ковальчук