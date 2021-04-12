Генменеджер «Динамо»: «У Яшкина есть хорошее предложение из НХЛ, он думает»

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Форвард «Динамо» Дмитрий Яшкин может вернуться в НХЛ

«Яшкин рассматривает возможность отъезда в НХЛ. У Яшкина есть хорошее предложение из Америки, он думает.

У него есть соответствующий пункт в контракте, что он может уехать», – сказал генменеджер клуба Виктор Меркулов. 

В нынешнем сезоне КХЛ Яшкин набрал 60 (38+22) очков в 59 матчах регулярного чемпионата и стал его лучшим снайпером. В плей-офф добавил 8 (5+3) очков в 10 играх. 

Ранее он выступал в НХЛ за «Сент-Луис» и «Вашингтон». В 303 матчах за карьеру набрал 69 (27+42) очков. 

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