Генменеджер «Динамо»: «У Яшкина есть хорошее предложение из НХЛ, он думает»

Форвард может вернуться в .

«Яшкин рассматривает возможность отъезда в НХЛ. У Яшкина есть хорошее предложение из Америки, он думает.

У него есть соответствующий пункт в контракте, что он может уехать», – сказал генменеджер клуба Виктор Меркулов.

В нынешнем сезоне КХЛ Яшкин набрал 60 (38+22) очков в 59 матчах регулярного чемпионата и стал его лучшим снайпером. В плей-офф добавил 8 (5+3) очков в 10 играх.

Ранее он выступал в НХЛ за «Сент-Луис» и «Вашингтон». В 303 матчах за карьеру набрал 69 (27+42) очков.