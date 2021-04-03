Василевский выиграл 13 домашних матчей подряд со старта сезона. Это 2-й показатель в истории НХЛ

Теги рейтинги Тампа-Бэй Детройт НХЛ Джимми Ховард Андрей Василевский Кен Драйден Хоккей

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский помог команде обыграть «Детройт» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Россиянин одержал 13-ю домашнюю победу подряд со старта сезона. 

Это 2-й показатель за всю историю НХЛ. Рекордная серия принадлежит Жилю Жильберу («Бостон», 1973/74, 16 побед), на третьем месте Кен Драйден («Монреаль», 1978/79, 12).

Кроме того, Василевский – 12-й вратарь в истории с серией из 13 домашних побед подряд (считая все отрезки сезона).

Рекорд принадлежит Тайни Томпсону («Бостон», 1929/30, 20 побед), на втором месте идет Джимми Ховард («Детройт», 2011/12, 17 побед), на третьем – Жильбер. 

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