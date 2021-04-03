Василевский выиграл 13 домашних матчей подряд со старта сезона. Это 2-й показатель в истории НХЛ

Вратарь помог команде обыграть «Детройт» (2:1) в матче регулярного чемпионата .

Россиянин одержал 13-ю домашнюю победу подряд со старта сезона.

Это 2-й показатель за всю историю НХЛ. Рекордная серия принадлежит Жилю Жильберу («Бостон», 1973/74, 16 побед), на третьем месте Кен Драйден («Монреаль», 1978/79, 12).

Кроме того, Василевский – 12-й вратарь в истории с серией из 13 домашних побед подряд (считая все отрезки сезона).

Рекорд принадлежит Тайни Томпсону («Бостон», 1929/30, 20 побед), на втором месте идет ( , 2011/12, 17 побед), на третьем – Жильбер.