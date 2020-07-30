Гомоляко стал спортивным директором «Магнитки»

Магнитогорский объявил об изменении в структуре руководства.

Клуб заключил контракт с , который займет должность спортивного директора.

Гомоляко играл в «Металлурге» в ходе своей карьеры хоккеиста – в 1995-2000 годах и в 2002-2003 годах. В составе команды нападающий становился чемпионом России в 1999 году, серебряным призером – в 1998-м, бронзовым призером – в 1993-м, 1994-м и 2000-м. Также форвард выигрывал Евролигу в 1999-м и 2000-м.

С октября 2011-го Гомоляко был тренером в штабе «Магнитки», с 2012-го – помощником главного тренера и менеджером по селекции, с марта 2013-го по сентябрь 2014-го – начальником команды «Металлург».

У Гомоляко есть опыт работы на различных должностях в системах «Витязя», «Автомобилиста», «Трактора», СКА, а также в скаутской службе сборных команд России.