Гарипов замахнулся на Секача в раздевалке. «Авангард» хочет обменять вратаря («СЭ»)

Появилась информация о том, почему вратарь пропускает матчи .

Как сообщает «Спорт-Экспресс», причина – конфликт с нападающим .

В матче с московским «Динамо» (2:3 ОТ), который состоялся 28 октября, голкипер отправился в раздевалку после окончания овертайма, не дожидаясь партнеров, а там замахнулся на Секача.

Гарипов помирился с чешским игроком и командой, но после следующей игры со «Спартаком» (1:2 ОТ) перестал попадать в заявку.

Отмечается, что омский клуб рассчитывает обменять Гарипова, но предложений от других команд нет.