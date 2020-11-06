Гарипов замахнулся на Секача в раздевалке. «Авангард» хочет обменять вратаря («СЭ»)

Теги Авангард возможные переходы КХЛ Эмиль Гарипов Иржи Секач Спорт-Экспресс Хоккей

Появилась информация о том, почему вратарь Эмиль Гарипов пропускает матчи «Авангарда».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», причина – конфликт с нападающим Иржи Секачем.

В матче с московским «Динамо» (2:3 ОТ), который состоялся 28 октября, голкипер отправился в раздевалку после окончания овертайма, не дожидаясь партнеров, а там замахнулся на Секача.

Гарипов помирился с чешским игроком и командой, но после следующей игры со «Спартаком» (1:2 ОТ) перестал попадать в заявку.

Отмечается, что омский клуб рассчитывает обменять Гарипова, но предложений от других команд нет.

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