У главного тренера «Салавата» Лямся и форвардов Гранлунда и Башкирова подозрение на коронавирус

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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов сделал официальное заявление по ситуации с коронавирусом в клубе.

Первично положительный результат выявлен у главного тренера команды Томи Лямся и нападающих Маркуса Гранлунда и Данила Башкирова.

«Салават Юлаев» сегодня, 22 сентября, должен сыграть с «Сочи».

«После поездки в Казань и Москву команда и персонал ХК «Салават Юлаев» в полном составе прошли плановые тесты на коронавирусную инфекцию. В итоге первично положительный результат выявлен у главного тренера «юлаевцев» Томи Лямся, нападающих Маркуса Гранлунда и Данила Башкирова.

Тренер и игроки направлены на дополнительное исследование для подтверждения диагноза. Самочувствие у всех нормальное, симптоматики не наблюдается. Лямся, Гранлунд и Башкиров сейчас изолированы.

Тренерский штаб, который временно возглавил Виктор Козлов, продолжает работу по подготовке к матчу с «Сочи», – сказал Курносов.

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