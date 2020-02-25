КХЛ. «Динамо» забросило 5 шайб «Спартаку», СКА победил «Торпедо», «Автомобилист» обыграл «Авангард» в овертайме

В очередной игровой день КХЛ победил в овертайме (4:3), московское разгромило (5:0), а переиграл «Торпедо» (2:1).

Матч между «Северсталью» и «Барысом» был перенесен из-за ситуации с коронавирусом.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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