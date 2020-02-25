КХЛ. «Динамо» забросило 5 шайб «Спартаку», СКА победил «Торпедо», «Автомобилист» обыграл «Авангард» в овертайме

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В очередной игровой день КХЛ «Автомобилист» победил «Авангард» в овертайме (4:3), московское «Динамо» разгромило «Спартак» (5:0), а СКА переиграл «Торпедо» (2:1). 

Матч между «Северсталью» и «Барысом» был перенесен из-за ситуации с коронавирусом. 

КХЛ

Регулярный чемпионат

Автомобилист – Авангард 4:3 (0:0, 1:1, 2:2)
Дата проведения
20 сентября, 15.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео
0:1 – 21 Найт (Хохлачев, Секач)
1:1 – 32 Мамкин (Литовченко, Плэтт)
2:1 – 42 Геноуэй (Бочаров, Кулаков)
2:2 – 47 Найт (Хохлачев, Буше)
2:3 – 51 Емелин (Семенов, Шарипзянов)
3:3 – 57 Бочаров (Трямкин, Березин)
4:3 – 62 Макеев (Геноуэй, Дацюк)

 

Трактор – Амур 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Дата проведения
20 сентября, 15.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Бывальцев (Оберг, Пайлат)
2:0 – 15 Бывальцев ()
3:0 – 33 Седлак (Калинин, Манухов)
4:0 – 37 Кравцов (Бэйлен, Гика)
5:0 – 53 Бэйлен (Кравцов, Гика)

 

Ак Барс – Сочи 5:3 (1:0, 2:3, 2:0)
Дата проведения
20 сентября, 17.00, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 17 Тихонов (Азеведо)
2:0 – 21 Тихонов (Дыняк, Галимов)
3:0 – 33 Галиев (Зарипов)
3:1 – 33 Рубцов (Щитов, Гараев)
3:2 – 37 Галимов (Шмелев)
3:3 – 38 Стремвалль ()
4:3 – 52 Рукавишников (Галимов)
5:3 – 59 Азеведо (Юдин)

 

Динамо Москва – Спартак 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Дата проведения
20 сентября, 17.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 13 Яшкин (Чайковски, Хиетанен)
2:0 – 14 Брюквин (Ефремов, Григорьев)
3:0 – 29 Чайковски (Линдберг, Пулккинен)
4:0 – 33 Линдберг (Пулккинен, Кагарлицкий)
5:0 – 51 Брюквин ()

 

СКА – Торпедо 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Дата проведения
20 сентября, 17.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео
0:1 – 16 Перескоков (Воеводин)
1:1 – 30 Ткачев (Бенгтссон, Морозов)
2:1 – 35 Марченко (Морозов, Бенгтссон)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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