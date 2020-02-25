КХЛ. «Динамо» забросило 5 шайб «Спартаку», СКА победил «Торпедо», «Автомобилист» обыграл «Авангард» в овертайме

В очередной игровой день КХЛ «Автомобилист» победил «Авангард» в овертайме (4:3), московское «Динамо» разгромило «Спартак» (5:0), а СКА переиграл «Торпедо» (2:1).
Матч между «Северсталью» и «Барысом» был перенесен из-за ситуации с коронавирусом.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 сентября, 15.00, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 20 сентября, 15.00, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 20 сентября, 17.00, «Татнефть-Арена»
- Дата проведения
- 20 сентября, 17.30, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 20 сентября, 17.30, «Ледовый дворец»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.