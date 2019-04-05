15-летний контракт Ковальчука на 100 млн долларов – худший в прошедшем десятилетии НХЛ (The Athletic)

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The Athletic составил рейтинг топ-15 худших контрактов на рынке свободных агентов НХЛ в прошедшем десятилетии.

15-е место занял защитник Антон Волченков, подписавший в 2010 году 6-летний контракт с «Нью-Джерси» на 25,5 миллиона долларов. Через четыре года «Дэвилс» выкупили контракт россиянина.

Десять худших сделок выглядят следующих образом:

10. Луи Эрикссон и «Ванкувер», 2016 – 6-летний контракт на 36 млн долларов

9. Мэтт Карл и «Тампа», 2012 – 6-летний контракт на 33 млн долларов

8. Брукс Орпик и «Вашингтон», 2014 – 5-летний контракт на 27,5 млн долларов

7. Милан Лучич и «Эдмонтон», 2016 – 7-летний контракт на 42 млн долларов

6. Кристиан Эрхофф и «Баффало», 2011 – 10-летний контракт на 40 млн долларов

5. Нэтан Хортон и «Коламбус», 2013 – 7-летний контракт на 37,1 млн долларов

4. Джек Джонсон и «Питтсбург», 2018 – 5-летний контракт на 16,25 млн долларов

3. Брэд Ричардс и «Рейнджерс», 2011 – 9-летний контракт на 60 млн долларов

2. Дэвид Кларксон и «Торонто», 2013 – 7-летний контракт на 36,75 млн долларов.

1. Илья Ковальчук и «Нью-Джерси»

В сентябре 2010 года Ковальчук договорился с «Дэвилс» о 15-летнем контракте на 100 миллионов долларов. Договор был расторгнут через три года по инициативе хоккеиста – он вернулся в КХЛ, где перешел в СКА.

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