15-летний контракт Ковальчука на 100 млн долларов – худший в прошедшем десятилетии НХЛ (The Athletic)

The Athletic составил рейтинг топ-15 худших контрактов на рынке свободных агентов в прошедшем десятилетии.

15-е место занял защитник , подписавший в 2010 году 6-летний контракт с «Нью-Джерси» на 25,5 миллиона долларов. Через четыре года «Дэвилс» выкупили контракт россиянина.

Десять худших сделок выглядят следующих образом:

10. и «Ванкувер», 2016 – 6-летний контракт на 36 млн долларов

9. и «Тампа», 2012 – 6-летний контракт на 33 млн долларов

8. и «Вашингтон», 2014 – 5-летний контракт на 27,5 млн долларов

7. и «Эдмонтон», 2016 – 7-летний контракт на 42 млн долларов

6. и «Баффало», 2011 – 10-летний контракт на 40 млн долларов

5. и «Коламбус», 2013 – 7-летний контракт на 37,1 млн долларов

4. и «Питтсбург», 2018 – 5-летний контракт на 16,25 млн долларов

3. и «Рейнджерс», 2011 – 9-летний контракт на 60 млн долларов

2. и «Торонто», 2013 – 7-летний контракт на 36,75 млн долларов.

1. и «Нью-Джерси»

В сентябре 2010 года Ковальчук договорился с «Дэвилс» о 15-летнем контракте на 100 миллионов долларов. Договор был расторгнут через три года по инициативе хоккеиста – он вернулся в КХЛ, где перешел в СКА.