64-летняя Кондрашева – самая возрастная из спортсменов России, отбывающих дисквалификацию за допинг

Назван самый возрастной спортсмен из России, отбывающий наказание за допинг.

В настоящее время среди дисквалифицированных числится чемпионка мира по пауэрлифтингу Нина Кондрашева, которой сейчас 64 года.

Об этом свидетельствуют материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Кондрашева за карьеру в спорте дважды подвергалась дисквалификации за антидопинговые нарушения. Впервые это случилось в сентябре 2012 года, когда ее отстранили от спорта на 4 года.

В августе 2018 года, когда Кондрашевой исполнилось 58, ее дисквалифицировали на 8 лет. Основанием для этого стали обнаруженные в допинг-пробе четыре запрещенных вещества из группы стероидов (тестостерон, дегидрохлорметилтестостерон, андростерон, этиохолоналон).

Ранее, в июне 2018-го, Кондрашева стала победительницей чемпионата мира по пауэрлифтингу в Канаде в своей возрастной категории. Россиянка тогда установила три мировых рекорда (жим штанги лежа – 97,5 кг, присед – 157,5 кг и становая тяга – 180 кг).