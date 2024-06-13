Жаткина о трех соперницах на Играх БРИКС: «Для меня не принципиально, сколько людей соревнуется, даже если один‑два»

Тяжелоатлетка Жаткина назвала непринципиальным число соперников на Играх БРИКС.

Сегодня россиянка Елизавета Жаткина выиграла золото в весовой категории до 49 кг. Кроме нее в турнире участвовали еще три спортсменки.

– Результатом я довольна, но мы и дальше будем работать над техникой и результатами. Думаем и о предстоящих стартах, но весь фокус был на Играх БРИКС. Хотели показать себя в лучшей форме, да и перед сборами накануне чемпионата России.

– Всего в вашей категории выступало четыре спортсменки (включая саму Жаткину – Sports).

– Для меня не принципиально, сколько людей соревнуется, даже если один‑два. Важно настроиться и поднять нужные веса. Нужен фокус на результате.

– Для вас Игры уже закончились. Что дальше будете делать?

– Будем поддерживать команду. Хочу посмотреть Казань и углубиться в культуру города, у меня подруга здесь живет, – сказала Жаткина.