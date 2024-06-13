Жаткина о трех соперницах на Играх БРИКС: «Для меня не принципиально, сколько людей соревнуется, даже если один‑два»
Тяжелоатлетка Жаткина назвала непринципиальным число соперников на Играх БРИКС.
Сегодня россиянка Елизавета Жаткина выиграла золото в весовой категории до 49 кг. Кроме нее в турнире участвовали еще три спортсменки.
– Результатом я довольна, но мы и дальше будем работать над техникой и результатами. Думаем и о предстоящих стартах, но весь фокус был на Играх БРИКС. Хотели показать себя в лучшей форме, да и перед сборами накануне чемпионата России.
– Всего в вашей категории выступало четыре спортсменки (включая саму Жаткину – Sports).
– Для меня не принципиально, сколько людей соревнуется, даже если один‑два. Важно настроиться и поднять нужные веса. Нужен фокус на результате.
– Для вас Игры уже закончились. Что дальше будете делать?
– Будем поддерживать команду. Хочу посмотреть Казань и углубиться в культуру города, у меня подруга здесь живет, – сказала Жаткина.
Очень мне напоминают игры БРИКС эту историю
(к/ф "Карнавальная ночь")
Верю что подобное дейсвительно происходит, но не верю что это было с твоим другом, ибо много раз ты был замечен в балабольстве на этом сайте))
Голова: Мы, молодые штуцерщики... (Падает.) Председательствующий. Жаль, что он ушел. Голова (поднимается). Я никогда не забуду своего учителя смесителя Валобуева Григория Григорьевича. Он уже на пенсии в больнице в тяжелом состоянии, но его заветы-указания... Управление штуцером высокого напора он завещал нам, молодым. (Исчезает, затем, вновь появляется.) И мы, молодые... Мы, молодые... (Исчезает.)
Председательствующий: Ну молодежь, не усидит. Так и мелькает, так и мелькает. Товарищи, что-то тихо стало в зале. Есть предложение пригласить вторую бригаду артистов, когда уйдет та бригада, которую мы пригласили в прошлом году. Кстати, кто их видел и где их видели? Я их в прошлом месяце встретил в разливочном. Домой не пишут. Некоторые одичали, бродят по территории, прячутся от людей, не имеют зимнего, в плащ-палатках, костры жгут, с капотов снимают ватники. Кто видел юрисконсульта? Мы его взяли два месяца назад. На проходной говорят, не выходил. Надо найти, у нас к нему вопросы накопились. Теперь, такси в прошлом году вызывали. Машина уже заржавела. А он где?.. Жена каждый день ходит.
Товарищи! Кто водил студентов по цеху готовой продукции? Где экскурсия? Это ж уголовное дело - триста человек политехнического вуза. Мы должны их вернуть. Хоть часть. У них же родители есть...
А если ноль, так вообще огонь.