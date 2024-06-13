Жаткина о трех соперницах на Играх БРИКС: «Для меня не принципиально, сколько людей соревнуется, даже если один‑два»

Теги сборная России жен чемпионат России Елизавета Жаткина Игры БРИКС Тяжелая атлетика

Тяжелоатлетка Жаткина назвала непринципиальным число соперников на Играх БРИКС.

Сегодня россиянка Елизавета Жаткина выиграла золото в весовой категории до 49 кг. Кроме нее в турнире участвовали еще три спортсменки.

– Результатом я довольна, но мы и дальше будем работать над техникой и результатами. Думаем и о предстоящих стартах, но весь фокус был на Играх БРИКС. Хотели показать себя в лучшей форме, да и перед сборами накануне чемпионата России.

– Всего в вашей категории выступало четыре спортсменки (включая саму Жаткину – Sports).

– Для меня не принципиально, сколько людей соревнуется, даже если один‑два. Важно настроиться и поднять нужные веса. Нужен фокус на результате.

– Для вас Игры уже закончились. Что дальше будете делать?

– Будем поддерживать команду. Хочу посмотреть Казань и углубиться в культуру города, у меня подруга здесь живет, – сказала Жаткина.

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31 комментарий
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У меня в детстве был друг, толстый и максимально неспортивный. Родители его отдали на самбо, чтобы он худел и тренировался. Он очень лениво ходил и после занятий догонялся конфетами, газировкой, бургерами и прочим правильным питанием. Однажды его тренер отправил на районные соревнования по самбо, на которые помимо друга пришли еще 2 человека. Они по очереди ему наваляли, после чего моему другу торжественно вручили бронзовую медаль. Он потом гордо рассказывал, что он призер районных соревнований, что было чистой правдой.

Очень мне напоминают игры БРИКС эту историю
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А где же почти 5000 приехавших спортсменов? На гимнастике сегодня только пара....тройка белорусов присутствовала, остальные все наши.
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Меньше народу, больше кислороду, призовые от этого не меняются.
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Как на детских соревнованиях. Раздать всем шоколадные медали!
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"Но если мы посмотрим на небо вооруженным глазом, то увидим там одну звездочку, две звездочки, три... Но лучше, конечно - пять звездочек"
(к/ф "Карнавальная ночь")
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+4
Ответ Ебздрогыч
У меня в детстве был друг, толстый и максимально неспортивный. Родители его отдали на самбо, чтобы он худел и тренировался. Он очень лениво ходил и после занятий догонялся конфетами, газировкой, бургерами и прочим правильным питанием. Однажды его тренер отправил на районные соревнования по самбо, на которые помимо друга пришли еще 2 человека. Они по очереди ему наваляли, после чего моему другу торжественно вручили бронзовую медаль. Он потом гордо рассказывал, что он призер районных соревнований, что было чистой правдой. Очень мне напоминают игры БРИКС эту историю
Я таких историй на Спортс.ру много читал)
Верю что подобное дейсвительно происходит, но не верю что это было с твоим другом, ибо много раз ты был замечен в балабольстве на этом сайте))
+12
-8
+4
Лиза Жаткина в ,,трудной борьбе" сжала 171 500 рубликов , даже не вспотев ..
+5
-1
+4
Устроили какой то фарс
+5
-1
+4
Тяжелоатлетам из легчайших весовых категорий не привыкать, у них и в лучшие времена конкуренция не очень.)
+6
-2
+4
В следующий раз можно вообще зеркало поставить и всё
+3
0
+3
Ответ Montenegro Serbian
Я таких историй на Спортс.ру много читал) Верю что подобное дейсвительно происходит, но не верю что это было с твоим другом, ибо много раз ты был замечен в балабольстве на этом сайте))
Почти такое у меня в универе на командном турнире по шашкам было. Заявилось четыре факультета, и в четвертом еще и валенков каких-то набрали. Наш факультет занял третье место. Так я стал бронзовым призером первенства СПбГУ по шашкам) У мелкого на соревнованиях по тхеквондо в Питере бывало, что для бронзы хватало всего одной победы, а для золота - двух. Там, где детей по весам делят, такое сплошь и рядом. Потом он перешёл в фехтование, и такая халява пропала)
+3
0
+3
В мужском синхроне было двое. Наш и не наш..
+3
0
+3
Для меня не принципиально сколько людей соревнуются я одна или одна я
+3
0
+3
Ответ fewral
А где же почти 5000 приехавших спортсменов? На гимнастике сегодня только пара....тройка белорусов присутствовала, остальные все наши.
В мужских прыжках в воду вообще было двое сегодня🤣
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+3
Ответ Николай Зайцев
На первой Олимпиаде Новой Эры тоже мало спортсменов было. На вторых Играх будет больше
Если будут вторые игры
+3
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Ответ Montenegro Serbian
Я таких историй на Спортс.ру много читал) Верю что подобное дейсвительно происходит, но не верю что это было с твоим другом, ибо много раз ты был замечен в балабольстве на этом сайте))
у него между прочим на каждую новость "истории"))
+3
-1
+2
Ответ Ебздрогыч
У меня в детстве был друг, толстый и максимально неспортивный. Родители его отдали на самбо, чтобы он худел и тренировался. Он очень лениво ходил и после занятий догонялся конфетами, газировкой, бургерами и прочим правильным питанием. Однажды его тренер отправил на районные соревнования по самбо, на которые помимо друга пришли еще 2 человека. Они по очереди ему наваляли, после чего моему другу торжественно вручили бронзовую медаль. Он потом гордо рассказывал, что он призер районных соревнований, что было чистой правдой. Очень мне напоминают игры БРИКС эту историю
Это не такая редкая история для небольших городов/регионов. Иногда в школах таких участников даже встречают как настоящих героев
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Из каких хоть стран были 3 соперницы?
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Цель спорта - соревноваться с другими спортсменами. А ей не принципиально... Это как врач скажет, что мне не принципиально вылечить человека.
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Ответ MikhaL
Из каких хоть стран были 3 соперницы?
Стыдно произносить.
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По некоторым видам спорта соревнования БРИКС превращаются в ПШИК...
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Ответ fewral
А где же почти 5000 приехавших спортсменов? На гимнастике сегодня только пара....тройка белорусов присутствовала, остальные все наши.
Потерялись на экскурсии по казанскому ликеро- водочному заводу / М. Жванецкий
Голова: Мы, молодые штуцерщики... (Падает.) Председательствующий. Жаль, что он ушел. Голова (поднимается). Я никогда не забуду своего учителя смесителя Валобуева Григория Григорьевича. Он уже на пенсии в больнице в тяжелом состоянии, но его заветы-указания... Управление штуцером высокого напора он завещал нам, молодым. (Исчезает, затем, вновь появляется.) И мы, молодые... Мы, молодые... (Исчезает.)
Председательствующий: Ну молодежь, не усидит. Так и мелькает, так и мелькает. Товарищи, что-то тихо стало в зале. Есть предложение пригласить вторую бригаду артистов, когда уйдет та бригада, которую мы пригласили в прошлом году. Кстати, кто их видел и где их видели? Я их в прошлом месяце встретил в разливочном. Домой не пишут. Некоторые одичали, бродят по территории, прячутся от людей, не имеют зимнего, в плащ-палатках, костры жгут, с капотов снимают ватники. Кто видел юрисконсульта? Мы его взяли два месяца назад. На проходной говорят, не выходил. Надо найти, у нас к нему вопросы накопились. Теперь, такси в прошлом году вызывали. Машина уже заржавела. А он где?.. Жена каждый день ходит.
Товарищи! Кто водил студентов по цеху готовой продукции? Где экскурсия? Это ж уголовное дело - триста человек политехнического вуза. Мы должны их вернуть. Хоть часть. У них же родители есть...
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Ответ Винсент Вега
В мужских прыжках в воду вообще было двое сегодня🤣
А наш почему один. Могли бы трёх пригласить, раз деньги уже выделены.
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Ответ Mr. Jones
Тяжелоатлетам из легчайших весовых категорий не привыкать, у них и в лучшие времена конкуренция не очень.)
Оно и понятно, когда ты природный легковес, штанга дается туго
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Ответ Montenegro Serbian
Я таких историй на Спортс.ру много читал) Верю что подобное дейсвительно происходит, но не верю что это было с твоим другом, ибо много раз ты был замечен в балабольстве на этом сайте))
Это всем понятно, что Ебздрогыч за плюсами пришёл 😂
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По 10 человек если будет на дисциплине, это уже будет успех. Сейчас зашёл на Матч, там показывают как белорусы громят сирийцев в бадминтон, великий уровень соревнования.
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«Для меня не принципиально, сколько людей соревнуется, даже если один‑два»
А если ноль, так вообще огонь.
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"Все флаги в гости будут к нам"...
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