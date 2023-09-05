Китайская штангистка Цзян Хуэйхуа установила на ЧМ мировой рекорд в весовой категории до 49 кг
Китайская штангистка установила мировой рекорд на ЧМ по тяжелой атлетике.
На соревнованиях в Эр-Рияде китаянка Цзян Хуэйхуа, выступающая в весовой категории до 49 кг, победила с рекордами в толчке (120 кг) и в сумме (215 кг).
Второе место заняла ее соотечественница Хоу Чжихуэй (211 кг). Третье место с результатом 200 кг заняла американка Джордан Делакруз.
Чемпионат мира по легкой атлетике завершится 17 сентября. Российские спортсмены не были допущены к турниру.
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