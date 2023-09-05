Китайская штангистка Цзян Хуэйхуа установила на ЧМ мировой рекорд в весовой категории до 49 кг

Теги рекорды Чемпионат мира по тяжелой атлетике сборная Китая жен Хоу Чжихуэй Джордан Делакруз Цзян Хуэйхуа Тяжелая атлетика

Китайская штангистка установила мировой рекорд на ЧМ по тяжелой атлетике.

На соревнованиях в Эр-Рияде китаянка Цзян Хуэйхуа, выступающая в весовой категории до 49 кг, победила с рекордами в толчке (120 кг) и в сумме (215 кг). 

Второе место заняла ее соотечественница Хоу Чжихуэй (211 кг). Третье место с результатом 200 кг заняла американка Джордан Делакруз. 

Чемпионат мира по легкой атлетике завершится 17 сентября. Российские спортсмены не были допущены к турниру.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bdv68
Я первый нашёл разные буквы в фамилиях первого и второго места.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий