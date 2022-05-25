Агапитов обжалует в CAS решение о снятии с выборов президента Международной федерации тяжелой атлетики

Федерация тяжелой атлетики России обжалует в Спортивном арбитражном суде ( ) решение Международной федерации тяжелой атлетики лишить ФТАР права выдвигать кандидатов на выборные должности в IWF.

«К сожалению, политика откровенной дискриминации российского спорта перешла на новый уровень, и страдают теперь не только спортсмены, но и функционеры. Лишение ФТАР права выдвигать кандидатов на выборные должности в IWF является откровенным нарушением всех возможных норм права.

Напомню, что в августе 2021 года IWF приняла норму, согласно которой не допускаются на выборы представители федераций, у которых за последние четыре года было найдено шесть положительных допинг-проб.

Мы не можем согласиться с такой несправедливостью и будем обжаловать это решение в CAS», – сообщил президент ФТАР Максим Агапитов.

Выборы состоятся на конгрессе 25-26 июня в Тиране.

Агапитов не вошел в официальный список кандидатов на пост главы Международной федерации тяжелой атлетики