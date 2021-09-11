МОК объявит о новых рекомендациях в отношении спортсменов-трансгендеров после Олимпиады-2022 в Пекине

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликует новые рекомендации по допуску трансгендеров к Олимпиадам после зимних Игр-2022 в Пекине.

Сообщалось, что о новых критериях может быть объявлено в течение двух месяцев после Олимпиады в Токио. Однако пока итоговое решение не принято из-за противоречивых оценок. Ранее на соревнованиях в Токио выступила тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард, ставшая первым трансгендером в истории Игр.

«Для разных видов спорта будут разные критерии. К примеру, если вы сравниваете стрельбу из лука с хоккеем на траве или греблей, эти виды спорта требуют совершенно разных навыков. И мы должны определить, что будет считаться чрезмерным преимуществом», – заявил руководитель медицинского департамента МОК Ричард Баджетт.

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