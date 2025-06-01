Около тысячи триатлетов приняли участие в соревнованиях «Большой Московский триатлон»
1 июня в Крылатском (Москва) прошли соревнования «Большой Московский триатлон» от команды организаторов Grom.
Участники соревновались на «олимпийской» дистанции (1,5 км плавание + 40 км велоэтап + 10 км бег) и на «полужелезной» дистанции (1,9 км плавание + 90 км велоэтап + 21,1 км бег). Дистанции также можно было преодолеть в формате эстафеты.
Плавательный этап прошел в гребном канале, велоэтап – по Северно-Западной хорде, улице Крылатской и малому велокольцу, бег – вокруг гребного канала.
Результаты победителей и призеров:
113 км, мужчины
Евгений Тихонин – 3:58:09
Артем Париенко – 4:01:16
Денис Крестин – 4:06:53
113 км, женщины
Дарья Чунарева – 4:45:29
Анна Хрящева – 4:48:16
Марина Колескина – 4:51:09
Олимпийская дистанция, мужчины
Денис Васильев – 1:50:42
Иван Васильев – 1:52
Кирилл Голдовский – 1:53:22
Олимпийская дистанция, женщины
Полина Громова – 2:19:28
Арина Соловьева – 2:20:15
Валентина Кукрус – 2:20:34
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult. Фотографии со старта будут доступны на сайте sport-images.