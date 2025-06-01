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Около тысячи триатлетов приняли участие в соревнованиях «Большой Московский триатлон»

1 июня в Крылатском (Москва) прошли соревнования «Большой Московский триатлон» от команды организаторов Grom.

Участники соревновались на «олимпийской» дистанции (1,5 км плавание + 40 км велоэтап + 10 км бег) и на «полужелезной» дистанции (1,9 км плавание + 90 км велоэтап + 21,1 км бег). Дистанции также можно было преодолеть в формате эстафеты.

Плавательный этап прошел в гребном канале, велоэтап – по Северно-Западной хорде, улице Крылатской и малому велокольцу, бег – вокруг гребного канала.

Результаты победителей и призеров:

113 км, мужчины

  1. Евгений Тихонин – 3:58:09

  2. Артем Париенко – 4:01:16

  3. Денис Крестин – 4:06:53

113 км, женщины

  1. Дарья Чунарева – 4:45:29

  2. Анна Хрящева – 4:48:16

  3. Марина Колескина – 4:51:09

Олимпийская дистанция, мужчины

  1. Денис Васильев – 1:50:42

  2. Иван Васильев – 1:52

  3. Кирилл Голдовский – 1:53:22

Олимпийская дистанция, женщины

  1. Полина Громова – 2:19:28

  2. Арина Соловьева – 2:20:15

  3. Валентина Кукрус – 2:20:34

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult. Фотографии со старта будут доступны на сайте sport-images.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: MyRaceResult
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Артем Париенко
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