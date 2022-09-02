Биологи создали новый тип клеток человека для исследований

Профессору Винсенту Паску и его команде из KU Leuven удалось создать новый тип человеческих клеток в лаборатории с помощью стволовых клеток. Новые клетки очень похожи на свои естественные аналоги в ранних человеческих эмбрионах. Результаты исследования были опубликованы в журнале Cell Stem Cell.

Если все идет хорошо, человеческий эмбрион имплантируется в матку примерно через семь дней после оплодотворения. В этот момент эмбрион становится недоступным для исследований из-за технических и этических ограничений. Поэтому ученые уже разработали модели стволовых клеток для различных типов эмбриональных и экстраэмбриональных клеток, чтобы изучать развитие человека в блюде.

Команда Винсента Паске из KU Leuven разработала первую модель для особого типа клеток человеческого эмбриона – клеток экстраэмбриональной мезодермы. Эти клетки вырабатывают первую кровь у эмбриона, помогают прикрепить эмбрион к будущей плаценте и играют роль в формировании примитивной пуповины, объясняет Паске. У людей этот тип клеток появляется на более ранней стадии развития, чем у эмбрионов мышей, и между видами могут существовать другие важные различия.

«Это делает нашу модель особенно важной: исследования на мышах могут не дать нам ответов, которые также применимы к человеку», – отмечает ученый.

Исследователи создали свои модельные клетки из стволовых клеток человека, которые могут развиваться во все типы клеток эмбриона. Новые клетки очень похожи на свои естественные аналоги в человеческих эмбрионах и поэтому являются хорошей моделью для данного конкретного типа клеток.