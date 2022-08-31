Исследователи сделали еще один шаг на пути к выращиванию человеческих органов в лаборатории

Специалисты Университета штата Орегон выяснили, что клетки-предшественники скелетных мышц также дают начало нейронам, сосудам, кровяным и иммунным клеткам. Открытие на шаг приблизило науку к выращиванию частей тела в лаборатории.

Объединив биологию развития, генетику и биоинформатику, исследователи Университета штата Орегон подтвердили, что Pax3+ действуют как многопрофильные стволовые клетки для множества органов в эмбриональной стадии. Исследование опубликовано в журнале Nature Biotechnology.

«Теперь мы можем помечать клетки, в зависимости от профилирования экспрессии последовательно-специфических факторов транскрипции, – сказала профессор Крисса Киусси, ответственный автор работы. – Мы можем дать каждой клетке молекулярный код для определения ее положения во времени и пространстве. С развитием структуры он меняется. Это прекрасно, так как теперь мы можем открыть ниши, карманы стволовых клеток, и использовать эти данные для устранения многих генетических и других расстройств. Открытие позволяет вырастить клеточную линию или целый орган в лабораторном сосуде».

Используя эмбрионы мышей, команда сравнила профили генетической экспрессии колоний Pax3+ в течение нескольких дней. Ученые изолировали клетки из передних лап зародышей в разные дни и провели полнотранскриптомное профилирование по последовательностям РНК.

«Это позволило определить гены, участвующие в развитии скелетной, мышечной, сосудистой, нервной и иммунной систем, собирающихся в итоге в функциональную конечность, – сказала Киусси. – Экспрессия генов, связанных с иммунитетом, скелетом и сосудами, со временем сильно выросла. Это позволило предположить, что Pax3+ дают начало не только мышцам, но участвуют в формировании конечности через несколько систем».

Исследование открывает перспективы по использованию скоплений стволовых клеток для выращивания новой руки или другого органа, для человека, потерявшего его из-за травмы или болезни.