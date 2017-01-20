Ирина Винер-Усманова о санкциях WADA: «Да, российский спорт травят. Но дыма без огня не бывает»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) Ирина Винер-Усманова поделилась мнением о переносе Олимпийских игр в на 2021 год и о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

– Как вы пережили весть о переносе Олимпиады в Токио на год? Допускаете ли, что она из-за коронавируса может быть отменена вовсе?

– Я еще в самом начале, когда о коронавирусе только заговорили в мире, интуитивно поняла, что Игр в 2020 году не будет. Проведение Олимпиады в следующем году зависит от того, будет ли после пандемии мир спорта готов к этому морально и экономически.

– Готовы ли ваши спортсменки выступать на Играх в Токио без флага своей страны в случае, если решение Спортивного арбитражного суда (CAS) окажется не в пользу России?

– Я хочу дождаться решения суда. До этого я ничего не хочу говорить на эту тему.

– Ваше отношение к создавшейся ситуации, когда российский спорт травят на протяжении более чем пяти лет.

– Да, травят. Но дыма без огня не бывает, как говорится. Поэтому мы имеем сейчас ту ситуацию, в которой находимся, – сказала Винер.

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