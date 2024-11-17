6-летнюю гимнастку с Украины могут лишить лицензии за ведение соцсети на русском

6-летнюю украинскую спортсменку Анастасию Опрю, занимающуюся художественной гимнастикой, могут лишить лицензии из-за использования русского языка в соцсети.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление в инстаграме спортсменки. Страницу ведет ее мать, родившаяся в России.

«Рассматривается вопрос об отчислении Анастасии из спортивной школы и недопуске ее до соревнований в стране (Украине). Причины – ведение странички на русском языке и публикация отрывка из фильме «Выше, быстрее, сильнее», в которой Настя открыто восторгалась силой духа и воли к победе Хоркиной .

Настя родилась в интернациональной семье, ее мать – россиянка, а отец – болгарин, поэтому несложно догадаться, что блог маме удобнее вести на русском языке, ребенок в этом не виноват», – говорится в сообщении на странице спортсменки.

Отмечается, что Анастасия смотрит много мотивационных фильмов и следит за лидерами мировой художественной гимнастики. «Сейчас она переживает очень тяжелые времена, потому что постоянно страдает от травли со стороны неумных родителей и неудавшихся тренеров. Будет крайне досадно, если Федерация художественной гимнастики Украины удовлетворит жалобу и лишит возможности заниматься любимым видом спорта».