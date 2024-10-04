Винер о тренерстве: «Вне зала у меня начинается токсикоз, но когда я там, меня отпускает – я начинаю работать, ставить программы, искать музыку»

Ирина Винер рассказала, что у нее «токсикоз» вне гимнастического зала.

Винер сложила свои полномочия президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) в связи с объединением российских гимнастических федераций.

«Я самый настоящий учитель. Сейчас пишут, что Винер отказалась от президентства, но это не моя стезя, моя стезя – это не бумаги, а быть линейным тренером.

Вне зала у меня начинается токсикоз, но когда я там, то меня отпускает – я сразу начинаю работать, ставить программы, искать музыку. А когда выхожу из зала, то опять на четырех ногах», – сказала Винер, отметив, что ее первым учителем была бабушка.

«В 4 года она ставила меня на стульчик и я читала всю «Песнь о вещем Олеге», это было серьезное психологическое испытание. И я его пронесла через всю жизнь», – добавила она.