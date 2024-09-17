Американская гимнастка Чайлз обжаловала решение CAS о лишении бронзовой медали Парижа-2024
Американская гимнастка Чайлз обжаловала решение CAS о лишении медали Парижа-2024.
В вольных упражнениях на Олимпиаде в Париже бронзу получила румынка Ана-Мария Бэрбосу, Джордан Чайлз же заняла пятое место. Чайлз опротестовала свой результат, и судьи прибавили ей 0,1 балла, что позволило американке обойти румынку и стать третьей.
Бэрбоса подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который удовлетворил ее просьбу и вернул спортсменке бронзу, отправив Чайлз обратно на пятое место.
Теперь Чайлз оспаривает решение CAS в Федеральном суде Швейцарии.
Американка считает, что CAS отказался рассматривать видеодоказательства, допустив ошибку в процессуальном аспекте.
Гимнастка Чайлз о лишении олимпийской бронзы: «У меня нет слов. Вдобавок к этому нападки на расовой почве в соцсетях – это крайне обидно»
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: The Guardian
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости