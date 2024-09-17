Американская гимнастка Чайлз обжаловала решение CAS о лишении бронзовой медали Парижа-2024

Американская гимнастка Чайлз обжаловала решение CAS о лишении медали Парижа-2024.

В вольных упражнениях на Олимпиаде в Париже бронзу получила румынка Ана-Мария Бэрбосу, Джордан Чайлз же заняла пятое место. Чайлз опротестовала свой результат, и судьи прибавили ей 0,1 балла, что позволило американке обойти румынку и стать третьей.

Бэрбоса подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который удовлетворил ее просьбу и вернул спортсменке бронзу, отправив Чайлз обратно на пятое место.

Теперь Чайлз оспаривает решение CAS в Федеральном суде Швейцарии.

Американка считает, что CAS отказался рассматривать видеодоказательства, допустив ошибку в процессуальном аспекте.

Гимнастка Чайлз о лишении олимпийской бронзы: «У меня нет слов. Вдобавок к этому нападки на расовой почве в соцсетях – это крайне обидно»