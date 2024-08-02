«У чемпиона России в вольных база легче, чем у Байлс. Она делает программу, с которой не справляются даже очень сильные мужики». Занин о гимнастке

Программа Симоны Байлс в вольных упражнениях сложнее, чем у чемпиона мужского ЧР.

На это обратил внимание корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Занин. Ранее американка Байлс выиграла личное многоборье на Играх-2024 в Париже и стала шестикратной олимпийской чемпионкой.

«Кстати, интересно, что [Даниел] Маринов – чемпион России в вольных упражнениях, но база у него легче, чем у Симоны Байлс.

То есть она делает программу, с которой не справляются даже очень сильные мужики», – написал Занин в телеграм-канале.

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