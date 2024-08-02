«У чемпиона России в вольных база легче, чем у Байлс. Она делает программу, с которой не справляются даже очень сильные мужики». Занин о гимнастке
Программа Симоны Байлс в вольных упражнениях сложнее, чем у чемпиона мужского ЧР.
На это обратил внимание корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Занин. Ранее американка Байлс выиграла личное многоборье на Играх-2024 в Париже и стала шестикратной олимпийской чемпионкой.
«Кстати, интересно, что [Даниел] Маринов – чемпион России в вольных упражнениях, но база у него легче, чем у Симоны Байлс.
То есть она делает программу, с которой не справляются даже очень сильные мужики», – написал Занин в телеграм-канале.
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Когда любой обычный человек уже психически устаёт, и ему нужно закончить тренировку иначе он травмируется, Байлс продолжает тренироваться благодаря психотропным препаратам типа риталина и дексамфетамина.
Что касается физической формы, психотропы также успешно помогают держать вес в норме (вспоминаем фильм реквием по мечте), что в таких видах спорта крайне важно.
Щас заминусят :)))
У одной для поддержания сердечной мышцы. У второй для концентрации внимания.
Просто пять квадов, которые я знаю, вполне делали Нейтан Чен и Винсент Чжоу.