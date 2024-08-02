«У чемпиона России в вольных база легче, чем у Байлс. Она делает программу, с которой не справляются даже очень сильные мужики». Занин о гимнастке

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике сборная США жен Олимпиада-2024 Симона Байлс Матч ТВ Дмитрий Занин Даниел Маринов Гимнастика

Программа Симоны Байлс в вольных упражнениях сложнее, чем у чемпиона мужского ЧР.

На это обратил внимание корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Занин. Ранее американка Байлс выиграла личное многоборье на Играх-2024 в Париже и стала шестикратной олимпийской чемпионкой.

«Кстати, интересно, что [Даниел] Маринов – чемпион России в вольных упражнениях, но база у него легче, чем у Симоны Байлс.

То есть она делает программу, с которой не справляются даже очень сильные мужики», – написал Занин в телеграм-канале.

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45 комментариев
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Трусова тоже прыгала, что мужики не прыгают. Ну че местные фармакологи скажут на это?
+55
-17
+38
Ответ papadok
Я вот чего не пойму, может знатоки западной фармы помогут. Пусть риталин помогает концентрироваться, но для более сложной программы и физподготовка должна быть выше. Здесь ей тоже риталин помогает?
Байлс великолепная гимнастка, но благодаря риталину она не боится там, где боятся ее соперницы, а это неправильно. В сложнокоординационных видах спорта на топ-уровне, когда у претендентов у всех шикарная подготовка, начинает рулить голова, а с головой у Байлс несправедливое преимущество.
+36
-4
+32
Ответ GLW
Трусова тоже прыгала, что мужики не прыгают. Ну че местные фармакологи скажут на это?
Это талант
+28
-1
+27
Корреспондент Матч ТВ Занин не в курсе, что для мужчин и женщин в базе прописаны разные элементы, стоимость которых также различается. Ну вот такие у нас теперь корреспонденты
+26
-6
+20
Ответ Гвискар
Ну значит такой уровень у российских мужиков
Олимпийские чемпионы Токио в команде. Да, не уровень
+23
-3
+20
Ну значит такой уровень у российских мужиков
+26
-16
+10
Очень слабые мужички со спортса снова негодуют.
+21
-13
+8
Я вот чего не пойму, может знатоки западной фармы помогут. Пусть риталин помогает концентрироваться, но для более сложной программы и физподготовка должна быть выше. Здесь ей тоже риталин помогает?
+11
-7
+4
Ответ Чавес2
Ну ты посильнее?
А где Чавес1?
+6
-2
+4
Ответ Петрович
Ну дак у мужиков и женщин разные программы с разными баллами за элементы... При чём тут: "женщины делают программу с которой мужики не справляются"?
Ну это аналитики от Занина, что тут еще сказать
+3
0
+3
Ну дак у мужиков и женщин разные программы с разными баллами за элементы... При чём тут: "женщины делают программу с которой мужики не справляются"?
+5
-2
+3
Ответ papadok
Я вот чего не пойму, может знатоки западной фармы помогут. Пусть риталин помогает концентрироваться, но для более сложной программы и физподготовка должна быть выше. Здесь ей тоже риталин помогает?
Дело не просто в концентрации. А в концентрации в течении очень долгого времени.

Когда любой обычный человек уже психически устаёт, и ему нужно закончить тренировку иначе он травмируется, Байлс продолжает тренироваться благодаря психотропным препаратам типа риталина и дексамфетамина.

Что касается физической формы, психотропы также успешно помогают держать вес в норме (вспоминаем фильм реквием по мечте), что в таких видах спорта крайне важно.
+3
0
+3
Ответ Алиса без миелофона
Байлс великолепная гимнастка, но благодаря риталину она не боится там, где боятся ее соперницы, а это неправильно. В сложнокоординационных видах спорта на топ-уровне, когда у претендентов у всех шикарная подготовка, начинает рулить голова, а с головой у Байлс несправедливое преимущество.
Без лекарства - несправедливое ограничение, ведь если диабетикам разрешен инсулин, чтобы прийти в норму, то и для других болезней должны быть разрешены лекарства, чтобы прийти в норму. И тут уже вопрос к антидопинговым организациям, не дают ли некоторые лекарства преимущество перед нормой. Спортсмен тут ни при чем, решение о допустимых дозировках должны принимать врачи по согласованию с ВАДА. Не знаю полной процедуры, надеюсь, что для тех кто соревнуется на международном уровне терапевтические исключения окончательно утверждаются тоже на международном уровне.
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Ответ Filimon4ik
или ты не самая сильная девочка
Прислать дикпик?
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Ничего страшного, парни в сборной США тоже не уровень Байлз
+2
0
+2
Фармакология давно рулит !
Щас заминусят :)))
+4
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+2
Ответ GLW
Трусова тоже прыгала, что мужики не прыгают. Ну че местные фармакологи скажут на это?
а ты не видишь разницы между фигуркой и гимнастикой?
+1
0
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На таких препаратах это неудивительно. Но в мире всех всë устраивает, поэтому итак всë сойдет.
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Ответ Jefri AG
Темнокожая американская женщина > белый российский мужик
Американские таблетки>российские таблетки
+6
-5
+1
Вот это экспертишко подъехало). Аналитика, как у Губы в лыжах.
+2
-1
+1
Почему, когда Валиеву схватили на допинге, местные говорили, что ну это же фигурка, тут на таблетках аксель не исполнишь, а сальтухи крутить табоетки помогают? Или это другое?
+2
-1
+1
Ответ Владддд
Почему, когда Валиеву схватили на допинге, местные говорили, что ну это же фигурка, тут на таблетках аксель не исполнишь, а сальтухи крутить табоетки помогают? Или это другое?
Таблетки разные.
У одной для поддержания сердечной мышцы. У второй для концентрации внимания.
+2
-1
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Ответ Блинчик
Так всё-таки это Сашка первой исполнила 4А? Просто пять квадов, которые я знаю, вполне делали Нейтан Чен и Винсент Чжоу.
Да и пресловутые 5 квадов Саша исполнила более менее чисто всего-то пару раз. Так что она совершенно живой человек который явно на психотропах не сидел.
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Ответ GLW
Трусова тоже прыгала, что мужики не прыгают. Ну че местные фармакологи скажут на это?
Трусова не одна в соборной прыгала что мужики не прыгают. Это уже говорит больше про уровень подготовки и квалификации тренеров. Симона такая одна
0
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Ответ Геннадий Тёкин
Так я после "допинга" в 0,5 и не такие кульбиты делаю)).
Покажи или трепло.
+7
-7
0
Ответ GLW
Трусова тоже прыгала, что мужики не прыгают. Ну че местные фармакологи скажут на это?
Так всё-таки это Сашка первой исполнила 4А?
Просто пять квадов, которые я знаю, вполне делали Нейтан Чен и Винсент Чжоу.
+1
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0
Ответ Гвискар
Ну значит такой уровень у российских мужиков
Глубокий вывод...
+3
-3
0
Ответ Алиса без миелофона
Байлс великолепная гимнастка, но благодаря риталину она не боится там, где боятся ее соперницы, а это неправильно. В сложнокоординационных видах спорта на топ-уровне, когда у претендентов у всех шикарная подготовка, начинает рулить голова, а с головой у Байлс несправедливое преимущество.
Хороший ответ. Но, на мой взгляд, концентрироваться и не бояться - тут есть определенные дефиниции. Спорить об этих преимуществах можно бесконечно, как о сальбутамоле в циклических видах.
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Ответ давай так
Покажи или трепло.
Любишь мужеподобных девочек под препаратами?
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да, ладно...тут же уже высказались наши чемпионки, что без смеха за Байлс не могут смотреть...у нас такие вольные ставят в туктетском районе...(и в Думе)
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