Батутистка Бладцева о нейтральном статусе на Олимпиаде: «Отношусь к этому абсолютно нейтрально, потому что все равно хочется участвовать»

Батутистка Бладцева заявила, что спокойно относится к нейтральному статусу на ОИ.

18-летняя Анжела Бладцева вошла в список российских спортсменов, допущенных к Олимпийским играм в Париже под нейтральным флагом.

Спортсменка приняла приглашение МОК.

«Как отношусь к нейтральному статусу? Абсолютно нейтрально. Потому что все равно хочется участвовать.

И лучше соблюсти все правила для максимального спокойствия, потому что там даже прописано, что после Олимпиады все равно надо будет их придерживаться», – сказала Бладцева в эфире «Матч ТВ».

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