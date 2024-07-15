Батутистка Бладцева о нейтральном статусе на Олимпиаде: «Отношусь к этому абсолютно нейтрально, потому что все равно хочется участвовать»

Теги Прыжки на батуте Олимпиада-2024 сборная России жен (прыжки на батуте) Матч ТВ Анжела Бладцева Гимнастика

Батутистка Бладцева заявила, что спокойно относится к нейтральному статусу на ОИ.

18-летняя Анжела Бладцева вошла в список российских спортсменов, допущенных к Олимпийским играм в Париже под нейтральным флагом. 

Спортсменка приняла приглашение МОК.  

«Как отношусь к нейтральному статусу? Абсолютно нейтрально. Потому что все равно хочется участвовать. 

И лучше соблюсти все правила для максимального спокойствия, потому что там даже прописано, что после Олимпиады все равно надо будет их придерживаться», – сказала Бладцева в эфире «Матч ТВ». 

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22 комментария
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Думал Габриэль Батистута высказался
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Молодец !
Удачи на Олимпиаде !
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+10
Эта Анжела , в свои 18 даст фору многим своим ровесникам, которых убедили, что на след. олимпиаду они точно поедут
+15
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Ответ Непристойное предложение
Думал Габриэль Батистута высказался
Батистутка
+9
-2
+7
Сначала прочитал Батистута
+4
0
+4
Самая реальная наша возможность на медаль?
+3
-1
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Прочитал сначала Батистута Бладцева и мысленно респектнул ее бате)) Батигол делал вещи в свое время 🤘🏻
+2
0
+2
Победы!
+3
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+1
А почему только Россия должна все соблюдать и придерживаться,а остальные нет?
+9
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+1
Поэтому надо держать куличи и пожелаем ем удачи. А МОК пусть подавится.
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Бладцтво какое-то
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А я подумал «опять это сложное болгарское имя»
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А что скажет президент федерации прыжков на батуте (аналог Мамиашвили из борьбы)?
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18 лет девушке, кубок взяла. с мозгами порядок. дай бог ей удачи и много побед, теперь буду помнить фамилию и болеть)
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В первый же день найдут допинг...
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Ответ selso99
Самая реальная наша возможность на медаль?
Самая нейтральная
+2
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Ответ akakiysob10
Да молодец она. Все будут прекрасно знать какую страну она представлят.
А если не будут знать, то что тогда?
Всегда умилял этот аргумент сторонников поездок в нейтральном статусе.
+3
-3
0
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