На турнире по спортивной гимнастике на Играх БРИКС выступят спортсмены из 15 стран

Теги спортивная гимнастика Игры БРИКС Гимнастика

На Играх БРИКС в Казани выступят спортивные гимнасты из 15 стран.

Федерация спортивной гимнастики России опубликовала список стран-участниц турнира.

В него вошли спортсмены из России, Малайзии, Беларуси, Монголии, Республики Сербской, Сирии, Узбекистана, Таиланда, Турции, Туниса, Южной Осетии, Армении, Эфиопии, Индии и Казахстана.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Турнир гимнастов состоится с 13 по 15 июня, в нем будут разыграны 12 комплектов медалей.

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3 комментария
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Цвет мировой спортивной гимнастики. Не понятно только, почему нет китайских друзей.
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Я с удовольствием посмотрел бы на командное выступление представителей Талибан.
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Хороший турнир. Успеха Нашей Сборной🇷🇺
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