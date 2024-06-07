На турнире по спортивной гимнастике на Играх БРИКС выступят спортсмены из 15 стран
На Играх БРИКС в Казани выступят спортивные гимнасты из 15 стран.
Федерация спортивной гимнастики России опубликовала список стран-участниц турнира.
В него вошли спортсмены из России, Малайзии, Беларуси, Монголии, Республики Сербской, Сирии, Узбекистана, Таиланда, Турции, Туниса, Южной Осетии, Армении, Эфиопии, Индии и Казахстана.
Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Турнир гимнастов состоится с 13 по 15 июня, в нем будут разыграны 12 комплектов медалей.