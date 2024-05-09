Валентина Родионенко: «Очень гордимся, что Нагорный прошел на Параде Победы, что в истории нашей гимнастики есть такая страница»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко Никита Нагорный День Победы Гимнастика

Валентина Родионенко высказалась об участии Никиты Нагорного в Параде Победы.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике прошел по Красной площади, возглавив расчет военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

«Мы очень гордимся, что Никита Нагорный прошел на Параде Победы, мы гордимся, что в истории нашей гимнастики есть такая страница. Это дорогого стоит.

Конечно, все положительные моменты, связанные с именами наших спортсменов, популяризируют нашу гимнастику. Никита у нас очень разносторонний, коммуникабельный, общительный – просто умничка», – сказала старший тренер сборной России.

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