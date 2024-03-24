Винер о теракте в «Крокус Сити Холле»: «Удивляюсь, что МОК не выразил никакого соболезнования по случаю этого варварского поступка»
Ирина Винер высказалась о теракте в «Крокус Сити Холле».
22 марта преступники устроили стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске – в здании также возник пожар. По последним данным, погибли 137 человек, пострадали 152.
«Трагедия, бесчеловечность, жестокость!
Сейчас я могу только высказать слова поддержки близким пострадавших. Но, дорогие, это очередной повод сплотиться, поддерживать друг друга, подавать руку помощи тому, кто рядом.
Опасность вокруг, агрессоры и несправедливость. Справиться с этим мы можем только объединившись.
Я удивляюсь, что Международный олимпийский комитет не выразил никакого соболезнования по случаю этого варварского поступка. Я знаю, что как бы ни было сложно, наш народ, наше Отечество, нашу силу не сломить!
Скорблю и думаю о каждом», – написала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.