Кабаева о турнире «Небесная грация» в Пекине: «Мы другую страну не рассматривали, Китай – дружественная страна, здесь популярна художественная гимнастика»

Теги художественная гимнастика Алина Кабаева Р-Спорт Небесная грация Гимнастика

Алина Кабаева подвела итоги турнира «Небесная грация», который прошел в Китае.

«Мы другую страну не рассматривали, мы рассматривали Китай, потому что Китай – дружественная страна, и здесь очень популярна художественная гимнастика.

Мы впервые выехали за рубеж, все было волнительно, за месяц вся наша команда и с российской, и с китайской стороны успели организовать и провести такой турнир.

Мы благодарны китайским партнерам, потому что совместно с ними у нас получился прекрасный проект, спасибо им за поддержку, и надеюсь, что в будущем мы продолжим делать такие турниры и фестивали, потому что художественная гимнастика — это не только спорт, но и искусство», – сказала олимпийская чемпионка. 

«Я хочу поблагодарить все страны, на наши соревнования приехали 19 стран, они все подготовились, все выступили достойно.

Соревнования проходили по правилам «Небесной грации», а эти правила отличаются от правил Международной федерации гимнастики, там нет такого вида, как скакалка, а мы вернули этот вид, мы повысили оценку за оригинальные и сложные элементы.

Приехали сильнейшие гимнастки, уровень был потрясающий, многие соскучились, они давно не видели российскую и белорусскую гимнастику, здесь они встретились вместе на таком прекрасном турнире и показали нам праздник», – цитирует Кабаеву «Р-Спорт».

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