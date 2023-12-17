Художественная гимнастика. «Небесная грация». Крамаренко победила в упражнениях с обручем, мячом и лентой, другие результаты
Лала Крамаренко выиграла три финала на турнире «Небесная грация» в Пекине.
Художественная гимнастика
«Небесная грация»
Пекин, Китай
Скакалка
1. Алина Горносько (Беларусь) – 34,200
2. Наталья Усова (Узбекистан) – 33,500
3. Мария Борисова (Россия) – 32,950
4. Лала Крамаренко (Россия) – 32,300
Обруч
1. Лала Крамаренко (Россия) – 37,650
2. Мария Борисова (Россия) – 36,100
3. Алина Горносько (Беларусь) – 35,950
Мяч
1. Лала Крамаренко (Россия) – 36,550
2. Диана Чугунихина (Россия) – 33,750
3. Наталья Усова (Узбекистан) – 33,450
4. Алина Горносько (Беларусь) – 33,300
Булавы
1. Диана Чугунихина (Россия) – 36,600
2. Лала Крамаренко (Россия) – 36,400
3. Алина Горносько (Беларусь) – 35,1500
Лента
1. Лала Крамаренко (Россия) – 37,450
2. Алина Горносько (Белоруссия) – 35,400
3. Диана Чугунихина (Россия) – 34,850