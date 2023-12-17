Художественная гимнастика. «Небесная грация». Крамаренко победила в упражнениях с обручем, мячом и лентой, другие результаты

Лала Крамаренко выиграла три финала на турнире «Небесная грация» в Пекине.

Художественная гимнастика

«Небесная грация»

Пекин, Китай

Скакалка

1. Алина Горносько (Беларусь) – 34,200

2. Наталья Усова (Узбекистан) – 33,500

3. Мария Борисова (Россия) – 32,950

4. Лала Крамаренко (Россия) – 32,300

Обруч

1. Лала Крамаренко (Россия) – 37,650

2. Мария Борисова (Россия) – 36,100

3. Алина Горносько (Беларусь) – 35,950

Мяч

1. Лала Крамаренко (Россия) – 36,550

2. Диана Чугунихина (Россия) – 33,750

3. Наталья Усова (Узбекистан) – 33,450

4. Алина Горносько (Беларусь) – 33,300

Булавы

1. Диана Чугунихина (Россия) – 36,600

2. Лала Крамаренко (Россия) – 36,400

3. (Беларусь) – 35,1500

Лента

1. (Россия) – 37,450

2. Алина Горносько (Белоруссия) – 35,400

3. Диана Чугунихина (Россия) – 34,850