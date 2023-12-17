Художественная гимнастика. «Небесная грация». Крамаренко победила в упражнениях с обручем, мячом и лентой, другие результаты

Теги художественная гимнастика результаты сборная Узбекистана (жен) сборная России (художественная гимнастика) сборная Беларуси (художественная гимнастика) Алина Горносько Лала Крамаренко Мария Борисова Диана Чугунихина Небесная грация Гимнастика

Лала Крамаренко выиграла три финала на турнире «Небесная грация» в Пекине.

Художественная гимнастика

«Небесная грация»

Пекин, Китай

Скакалка

1. Алина Горносько (Беларусь) – 34,200

2. Наталья Усова (Узбекистан) – 33,500

3. Мария Борисова (Россия) – 32,950

4. Лала Крамаренко (Россия) – 32,300

Обруч

1. Лала Крамаренко (Россия) – 37,650

2. Мария Борисова (Россия) – 36,100

3. Алина Горносько (Беларусь) – 35,950

Мяч

1. Лала Крамаренко (Россия) – 36,550

2. Диана Чугунихина (Россия) – 33,750

3. Наталья Усова (Узбекистан) – 33,450

4. Алина Горносько (Беларусь) – 33,300

Булавы

1. Диана Чугунихина (Россия) – 36,600

2. Лала Крамаренко (Россия) – 36,400

3. Алина Горносько (Беларусь) – 35,1500

Лента

1. Лала Крамаренко (Россия) – 37,450

2. Алина Горносько (Белоруссия) – 35,400

3. Диана Чугунихина (Россия) – 34,850

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