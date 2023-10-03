Дина Аверина: «Сейчас я бы выбрала ехать на Олимпиаду с флагом и гимном. В Токио не хватало этой поддержки, хотя все знали, из какой мы страны»

Дина Аверина заявила, что не хотела бы ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.

«Так как мы были уже на Играх в Токио в нейтральном статусе, сейчас я бы выбрала, скорее всего, ехать с флагом и гимном.

Потому что в Токио не хватало этой поддержки, хотя все знали, из какой мы страны.

Ирина Александровна (Винер) с нами все это обсуждала, конечно. У нас одинаковые мысли с ней», – сказала серебряный призер Олимпиады-2020.

Ирина Винер: «Зачем ехать на Олимпиаду, если там не будет ни одного болельщика, кто поднимет флаг и будет скандировать гимн? Почему мы должны унижаться?»