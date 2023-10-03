Дина Аверина: «Сейчас я бы выбрала ехать на Олимпиаду с флагом и гимном. В Токио не хватало этой поддержки, хотя все знали, из какой мы страны»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Гимнастика

Дина Аверина заявила, что не хотела бы ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.

«Так как мы были уже на Играх в Токио в нейтральном статусе, сейчас я бы выбрала, скорее всего, ехать с флагом и гимном.

Потому что в Токио не хватало этой поддержки, хотя все знали, из какой мы страны.

Ирина Александровна (Винер) с нами все это обсуждала, конечно. У нас одинаковые мысли с ней», – сказала серебряный призер Олимпиады-2020. 

Ирина Винер: «Зачем ехать на Олимпиаду, если там не будет ни одного болельщика, кто поднимет флаг и будет скандировать гимн? Почему мы должны унижаться?»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий