Анастасия Близнюк: «Если бы были Олимпийские игры для России в 2024 году, я попробовала вернуться. Сейчас уже поздно»

Гимнастка Анастасия Близнюк объяснила, почему не вернулась в спорт.

Близнюк 29 лет, она двукратная олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира по художественной гимнастике. На данный момент она больше года работает тренером в Китае.

– Что с карьерой в итоге?

– Я думаю, что уже все понятно. Если бы были Олимпийские игры для России в 2024 году, я попробовала вернуться. Сейчас, если даже для девочек откроется все, уже поздно возвращаться, потому что они работали.

В моем понятии, вот так делать – некрасиво. В тот раз (в 2015 году – Sports.ru) я вернулась, потому что так сложилось, это было незапланированное возвращение. И я этого места добивалась. Меня никто не хотел ставить в состав. Ирина Александровна боялась за меня из-за почек. Но так случилось. У кого-то были травмы в команде, некого было ставить. Я пришла пробоваться последним номером. Так сложилось, что я попала в команду.

Намеренно уходить на отдых и потом возвращаться, я считаю, неправильно, некрасиво. Если у тебя какая-то травма, ничего страшного, это благородно. Но когда ты захотел отдохнуть, пока все пашут, это очень некрасиво по отношению к другим, – сказала Близнюк.