«Я больше раздражалась из-за переводчика. Через две недели подумала, что сама буду учить китайский». Гимнастка Близнюк о работе в Китае

Российская гимнастка Анастасия Близнюк рассказала о работе тренером в Китае.

Близнюк – двукратная олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира по художественной гимнастике. На данный момент она находится в Китае уже больше года.

– Каким был первый тренировочный день?

– Я пришла, меня тепло встретили, представили команде. Приехали лидеры – у них так называют президента гимнастики художественной, спортивной и батута. Также был президент Федерации художественной гимнастики и тренеры.

Я не пришла с самого утра. Меня привели примерно часов в 12, ближе к обеду. Я с утра только вышла с ковидного карантина, мне делали сим-карту и так далее. Поэтому я пришла в это время. Думаю: «Ладно, сяду, посмотрю, но не буду ничего исправлять. Запомню, где и что хочу изменить, сказать, а потом начну работать».

Но мне сказали сразу: «Если ты что-то видишь – говори». Я начала сразу исправлять, потому что все было на тот момент достаточно статично, а упражнение нужно было делать насыщеннее.

Мы много не стали работать, решили на второй тренировке продолжить. Я пришла и начала сразу очень многое показывать. Первое время прям очень много, все время ходила вокруг ковра, не сидела на тренировке, как тренер. Я больше была играющим тренером. Считаю, что важно иногда уметь показать. Дети быстрее учатся, когда ты показываешь, нежели просто говоришь.

– Как коммуникация выстраивалась?

– У меня был две недели переводчик, но, честно говоря, она мне так мешала. Она особо русский не понимала, я больше раздражалась из-за нее. Через две недели я подумала, что сама буду. Буду учить китайский, плюс тренер понимает английский. Мне было без переводчика удобнее работать, поэтому как-то сразу все сложилось. Девочки меня понимали.

– Китайский учить – сложно?

– Поначалу было очень сложно, так как у них у одного слова может быть четыре разных значения в зависимости от тона произношения. Сейчас я уже понимаю, много говорю и много знаю слов на китайском. Если что-то не знаю, добавляю английские слова, но стараюсь на тренировке использовать китайский язык. В жизни я не говорю на китайском, – рассказала Близнюк.

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