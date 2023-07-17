Василий Титов примет участие в заседании исполкома FIG, где будет рассмотрен вопрос о возможном возвращении россиян и белорусов

Глава ФСГР Василий Титов примет участие в июльском заседании исполкома FIG.

На заседании, которое пройдет с 19 по 20 июля в Лозанне, будет рассмотрен вопрос о возможности возвращения россиян и белорусов на турниры под эгидой Международной федерации гимнастики.

«Я являюсь членом исполкома FIG, обязательно приму участие в заседании и завтра намерен отправиться в Лозанну. Вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов включен в повестку», – сказал Титов.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой FIG с марта 2022 года.