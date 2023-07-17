Василий Титов примет участие в заседании исполкома FIG, где будет рассмотрен вопрос о возможном возвращении россиян и белорусов

Теги Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике FIG ФСГР ТАСС Василий Титов Гимнастика

Глава ФСГР Василий Титов примет участие в июльском заседании исполкома FIG.

На заседании, которое пройдет с 19 по 20 июля в Лозанне, будет рассмотрен вопрос о возможности возвращения россиян и белорусов на турниры под эгидой Международной федерации гимнастики. 

«Я являюсь членом исполкома FIG, обязательно приму участие в заседании и завтра намерен отправиться в Лозанну. Вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов включен в повестку», – сказал Титов. 

Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой FIG с марта 2022 года. 

1 комментарий

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Lora Kostadinova
Я сильно сомневаюсь в дипломатических качествах г-на Титова. Он уже раз 20 был на собраниях, но безрезультатно, может быть, пора послать кого-то другого.
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