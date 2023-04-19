Гимнастка Полстяная: «Сначала в Латвии начали закрывать российские школы, потом – бороться с русским языком. Мне психологически тяжело там находиться»

Теги художественная гимнастика дискриминация Елизавета Полстяная сборная Латвии (художественная гимнастика) Гимнастика

Гимнастка Елизавета Полстяная рассказала о том, как в Латвии относятся к русскому языку.

Полстяная выросла в России, но в 2018 году получила гражданство Латвии и с тех пор представляла ее на международных турнирах по художественной гимнастике. В 2022-м она заявила, что ей не дают выступать за латвийскую сборную из-за наличия российского паспорта.

– Мне многие писали, что, когда я на пьедестале стояла, никому мой паспорт не мешал, а теперь про него вспомнили. Это их политика. Мы видим, как Латвия сейчас себя ведет в любых вопросах, не только тех, которые спорта касаются.

К сожалению, такое там отношение к русским. Очень жалко, потому что раньше мы с большим удовольствием приезжали туда всей семьей, часто там отдыхали. Было много русскоговорящих, все максимально дружелюбно и комфортно. Но сейчас все сильно изменилось.

– Все резко поменялось после февраля 2022-го или процесс шел постепенно?

– Скорее, постепенно. Сначала там начали закрывать российские школы, потом – бороться с русским языком. После февраля 2022 года это обострилось.

– Вы еще планируете приезжать в Латвию или не тянет?

– Знаете, у меня двоякие ощущения. С одной стороны, у нас там дом, знакомые места, да и, опять же, страна и люди – это разные вещи. Но, с другой стороны, мне тяжело там находиться. Психологически сложно. Думаю, я буду туда приезжать, однако с некоторыми людьми там я прекратила общение.

– Вы сказали, что страна и люди – это разные вещи. То есть на уровне людей всё по-прежнему в порядке? Или и тут все постепенно меняется к худшему?

– Если мы говорим про общение на улицах, то все по-разному. В Латвии по-прежнему живет много русских семей. Но я сталкивалась и с тем, что в магазине что-то спрашиваешь на русском, тебя явно понимают, но принципиально не отвечают – говори по-латышски или по-английски, – рассказала Полстяная.

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Устименко
Ответ Alberville
Побольше таких интервью и останется только российское гражданство.
и слава Богу😏
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
encaro_one
Ответ LSV
Как же так? В демократическом европейском государстве не может быть запретов! Права человека не первом месте! Ах, да. Она же про Латвию.
Запреты чего ты в тексты увидел.
В глаза долбятся, потом пишут не читая.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alberville
Побольше таких интервью и останется только российское гражданство.
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AryanPamir
Ответ encaro_one
Запреты чего ты в тексты увидел. В глаза долбятся, потом пишут не читая.
русские школы закрывают, это не запрет?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
encaro_one
Ответ Титюля
Иметь гражданство страны и не говорить на его языке этой страны - это так мило.
А потом в каждом магазине шипят в сторону таджиков: "понаехали, русский язык совсем не знают" )
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AryanPamir
Ответ encaro_one
Запрет чего? Государственное образование ведется на государственном языке. Изучение латыни или русского языка опционально и не под запретом. Коммерческие школы могут быть хоть английскими, но госфинансирование на них не должно быть и общегосударственные экзамены должны сдавать на государственном языке. В Татарстане и Дагестане не сдают ЕГЭ на татарском или аварском. Так и тут.
но там живёт много русских, русский второй язык, поэтому должны быть русские школы для русских детей, разве нет?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валентина Николаевна
Так тяжело, что продолжает там находиться))))
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Титюля
Иметь гражданство страны и не говорить на его языке этой страны - это так мило.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bayern-fan
интересно, эта страдалица паспорт латвийский сдала уже?)) или и тут не все так просто и однозначно и надо же как-то в Европу ездить?)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DeGrig
Ответ Alberville
Побольше таких интервью и останется только российское гражданство.
я не думаю, что она сильно огорчится по такому поводу.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ольга Фриауф
Ответ Валентина Николаевна
Так тяжело, что продолжает там находиться))))
В Москве она находится, это за пару секунд можно проверить, но вы предпочли поупражняться в остроумии)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
encaro_one
Ответ AryanPamir
русские школы закрывают, это не запрет?
Запрет чего? Государственное образование ведется на государственном языке. Изучение латыни или русского языка опционально и не под запретом.
Коммерческие школы могут быть хоть английскими, но госфинансирование на них не должно быть и общегосударственные экзамены должны сдавать на государственном языке.

В Татарстане и Дагестане не сдают ЕГЭ на татарском или аварском. Так и тут.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андоррский почтальон
Ответ encaro_one
А потом в каждом магазине шипят в сторону таджиков: "понаехали, русский язык совсем не знают" )
Вот не слышал, чтобы шипели. Хотя язык знать, конечно, нужно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий