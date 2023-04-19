Гимнастка Полстяная: «Сначала в Латвии начали закрывать российские школы, потом – бороться с русским языком. Мне психологически тяжело там находиться»

Гимнастка Елизавета Полстяная рассказала о том, как в Латвии относятся к русскому языку.

Полстяная выросла в России, но в 2018 году получила гражданство Латвии и с тех пор представляла ее на международных турнирах по художественной гимнастике. В 2022-м она заявила, что ей не дают выступать за латвийскую сборную из-за наличия российского паспорта.

– Мне многие писали, что, когда я на пьедестале стояла, никому мой паспорт не мешал, а теперь про него вспомнили. Это их политика. Мы видим, как Латвия сейчас себя ведет в любых вопросах, не только тех, которые спорта касаются.

К сожалению, такое там отношение к русским. Очень жалко, потому что раньше мы с большим удовольствием приезжали туда всей семьей, часто там отдыхали. Было много русскоговорящих, все максимально дружелюбно и комфортно. Но сейчас все сильно изменилось.

– Все резко поменялось после февраля 2022-го или процесс шел постепенно?

– Скорее, постепенно. Сначала там начали закрывать российские школы, потом – бороться с русским языком. После февраля 2022 года это обострилось.

– Вы еще планируете приезжать в Латвию или не тянет?

– Знаете, у меня двоякие ощущения. С одной стороны, у нас там дом, знакомые места, да и, опять же, страна и люди – это разные вещи. Но, с другой стороны, мне тяжело там находиться. Психологически сложно. Думаю, я буду туда приезжать, однако с некоторыми людьми там я прекратила общение.

– Вы сказали, что страна и люди – это разные вещи. То есть на уровне людей всё по-прежнему в порядке? Или и тут все постепенно меняется к худшему?

– Если мы говорим про общение на улицах, то все по-разному. В Латвии по-прежнему живет много русских семей. Но я сталкивалась и с тем, что в магазине что-то спрашиваешь на русском, тебя явно понимают, но принципиально не отвечают – говори по-латышски или по-английски, – рассказала Полстяная.