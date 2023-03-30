FIG о допуске россиян: «На данный момент санкции остаются в силе. Мы можем пересматривать эти меры в зависимости от развития обстоятельств»
Международная федерация гимнастики отреагировала на рекомендации МОК по допуску россиян.
«Международная федерация гимнастики (FIG) приняла к сведению последние рекомендации, выпущенные Международным олимпийским комитетом (МОК) 28 марта.
Но на данный момент санкции, введенные исполкомом FIG, в соответствии с которыми российские и белорусские спортсмены и официальные лица, включая судей, не допускаются к участию в соревнованиях FIG или соревнованиях, санкционированных FIG, остаются в силе до дальнейшего уведомления.
FIG будет постоянно следить за развитием ситуации и может пересматривать эти меры в зависимости от развития обстоятельств. Этот вопрос будет обсуждаться на будущем заседании исполкома FIG, который является единственным органом, уполномоченным пересматривать это решение», – заявили в пресс-службе федерации.
Ранее МОК рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев. Однако это не касается представителей силовых и военных ведомств, а также командных видов.
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