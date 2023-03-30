FIG о допуске россиян: «На данный момент санкции остаются в силе. Мы можем пересматривать эти меры в зависимости от развития обстоятельств»

Теги МОК Олимпийская сборная России FIG Гимнастика

Международная федерация гимнастики отреагировала на рекомендации МОК по допуску россиян.

«Международная федерация гимнастики (FIG) приняла к сведению последние рекомендации, выпущенные Международным олимпийским комитетом (МОК) 28 марта.

Но на данный момент санкции, введенные исполкомом FIG, в соответствии с которыми российские и белорусские спортсмены и официальные лица, включая судей, не допускаются к участию в соревнованиях FIG или соревнованиях, санкционированных FIG, остаются в силе до дальнейшего уведомления.

FIG будет постоянно следить за развитием ситуации и может пересматривать эти меры в зависимости от развития обстоятельств. Этот вопрос будет обсуждаться на будущем заседании исполкома FIG, который является единственным органом, уполномоченным пересматривать это решение», – заявили в пресс-службе федерации.

Ранее МОК рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев. Однако это не касается представителей силовых и военных ведомств, а также командных видов.

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8 комментариев

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elan_
Винер очень токсичная баба и негативно влияла не только на сборную, но и на вид спорта в целом. Работа и давление на судей, постоянные склоки и скандалы. Уверен, все вздохнули с облегчением, когда появился способ выставить ее за дверь и закрыть замок..
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expertmer2020
Правильно пишут МФ лень работать - проще всех не допустить.
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Дмитрий Пузырёв
Путин знал на что шëл, имея самую профессионально-спортивную армию в наличии... Или про это стоило подумать заранее, перед операцией на Украине.
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expertmer2020
Ответ Грустный Тролль
Какое неожиданное решение! МОК красавчики) такие условия для допуска выдвинули, что федерациям проще просто не допустить до турниров)
Согласимся.

Если не будут допускать конкретных спортсменов - мы их в КАС задолбаем.

А оно им нужно?
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Iuasamotu
FIG поймёшь, потому что отсутствие российских спортсменов, лишь помогает развитию гимнастики, ибо более слабые федерации могут подтянуться повыше, что способствует популяризации этих спортивных дисциплин в мире
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expertmer2020
Бах опять нас развёл.
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Грустный Тролль
Какое неожиданное решение! МОК красавчики) такие условия для допуска выдвинули, что федерациям проще просто не допустить до турниров)
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Блинчик
ФИГа хочет подольше отдохнуть от Винер.
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